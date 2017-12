Ühlingen-Birkendorf Die Ühlingen-Birkendorfer Vereine haben 2018 viel zu feiern

Der Veranstaltungskalender 2018 in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf bietet Abwechslung. Zahlreiche Wochenenden werden mit buntem Programm gestaltet.

Veröffentlicht wurde dieser Tage der Veranstaltungskalender der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf für das Jahr 2018. Er verspricht wieder eine Fülle an Veranstaltungen. Auch für das Jahr 2019 wurden schon herausragende Termine festgeschrieben. Neben den alljährlich regelmäßig stattfindenden Konzerten, den sportlichen Veranstaltungen und kirchlichen Terminen wird es im Jahr 2018 auch zahlreiche Jubiläen geben.

Schon in der ersten Woche des Jahres, am 5. und 6. Januar, feiert die Guggenmusik Studähaaghüüler Brenden ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Guggenmusiktreffen. 13 Guggenmusiken haben sich angemeldet und werden die Brendener Dorfhalle zum Beben bringen. 60 Jahre alt wird die Trachtenkapelle Obermettingen und gestaltet an fünf Tagen ihr großes Fest vom 10. bis 14. Mai, das am 10. Mai auch Anlaufstelle für zahlreiche Vatertagswanderungen sein wird. Verbunden wird das Jubiläum mit dem Bezirksmusikfest.

Der Freundeskreis der Städtepartnerschaft feiert das 45-jährige Bestehen gleich zweimal: von 18. bis 21. Mai im französischen Machecoul und von 28. bis 30. Juli in Ühlingen-Birkendorf. Die Einweihung des Sportplatzes in Riedern am Wald geht von 20. bis 22. Juli mit dem Fest zum 90-jährigen Bestehen des FSV Riedern am Wald einher. Am gleichen Wochenende wird die A-cappella-Band „Fabulous Four“ in Birkendorf 20 Jahre alt und am 16. November steht der 50. Geburtstag der Wilderer-Zunft Untermettingen an. Vorübergehend umziehen wird das Dorffest am 7. und 8. Juli auf den Breitwiesenhof zwischen Riedersteg und Ühlingen.

Neu ist im Kalender das Berauer Hofplatzfest am Wasserschloss am 14. Juli. Dann wird der Geschichtsverein Historisches Berau auch seine Vereinsräume einweihen. Den „Tag des offenen Bienenhauses“ bietet der Imkerverein Brendener Berg am 24. Juni im Berauer Rickenbach an. Am 9. September stellen im Haus des Gastes in Birkendorf heimische Künstler ihre Werke aus. Am 20. Oktober heißt es in Birkendorf wieder „Auf zum Hagehole“.

Gleich zwölf Aufführungen des Freilichttheaters „Die Amerikafahrt“ wird es im Juli und August 2019 im Kloster in Riedern am Wald geben. Der Veranstaltungskalender wurde jetzt veröffentlicht und ist für alle Veranstalter bindend. Es gilt die Abmachung, dass Veranstaltungen, die nachträglich festgelegt werden und sich mit eingetragenen Veranstaltungen überschneiden, zweitrangig sind und der bereits eingetragene Verein kontaktiert werden muss. Die Vereinsvertreter sprachen sich bereits im vergangenen Jahr dafür aus, dass Veranstalter, die sich nicht an diese Abmachungen halten, keine Bewirtungsgenehmigung erhalten sollen.