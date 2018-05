Ühlingen-Birkendorf Die Traktorenfeunde Ühlingen erhalten Zulauf von neuen Mitgliedern

Die Traktorenfeunde Ühlingen steigern ihre Mitgliederzahl auf 26 Aktive mit 44 Fahrzeugen. Das Angebot ist auch für die jüngere Generation interessant.

Die Traktorenfreunde Ühlingen sind ein junger Verein. Er wurde 2013 gegründet, ist aber mit seinen Aktivitäten im Ort nicht mehr wegzudenken. Von einst sieben Gründungsmitgliedern hat der Verein sich auf 26 aktive Mitglieder mit 44 Traktoren gesteigert. Die Förderung und Pflege des landwirtschaftlichen Brauchtums ist den Mitgliedern ein Anliegen und soll auch nachfolgenden Generationen vermittelt werden. Dies unterstrich auch Ortsvorsteher Klaus Müller: „Euer Verein schafft es, der Jugend das Handwerk früherer Zeiten näherzubringen.“ Das zeige sich auch im Zuwachs, bei dem auch die jüngere Generation gut vertreten sei.

Vorsitzender Uwe Mauch erinnerte in seinem Rückblick unter anderem an die Besuche bei Traktorentreffen und die Renovierung des Vereinsheims. Beteiligt hatte man sich am Dorffest, Weihnachtsmarkt und Moschtfäscht. Ebenfalls bestens in Erinnerung ist das Familienwochenende am Titisee. Der ausführliche Bericht von Schriftführerin Michaela Duttlinger schloss sich an.

Kassierer Claus Schuler wies einen positiven Kassenstand vor. Für das Jubiläum Ühlingen-Birkendorf-Machecoul überreichte der Verein eine Spende an Ortsvorsteher Klaus Müller. Dieser hatte mit den Wahlen keine Mühe: Wiedergewählt wurden Vorsitzender Uwe Mauch, Kassierer Claus Schuler und Beisitzer Dietmar Hilpert; neu sind die stellvertretende Vorsitzende Claudia Ricchini als Nachfolgerin von Franz Thoma sowie Schriftführerin Michaela Duttlinger.

Der Ortsvorsteher wies auf das Ferienprogramm der Gemeinde hin und animierte die Traktorenfreunde, einen Veranstaltungstag anzubieten. In der weiteren Planung stehen die Teilnahme am Dorffest, in diesem Jahr auf dem Breitwiesenhof, bei der Dorfputzete und beim Weihnachtsmarkt sowie ein Familienwochenende. Das Moschfäscht im Herbst darf nicht fehlen. „Roadguide“ Thomas Palluch hat auch für dieses Jahr wieder schöne Touren vorbereitet. Auch bei Traktorentreffen wird man wieder präsent sein.