von Werner Steinhart

Das 142. Jahr in der Geschichte der Trachtenkapelle Ühlingen (TKÜ) ist ganz im Zeichen des Dirigentenwechsels gestanden. Er erfolgte recht schnell, was die Kapelle freut. Im April hatte sich Dirigent Stefan Kunzelmann mit einem Kirchenkonzert verabschiedet, an Fronleichnam trat Nachfolger Karl Schwegler erstmals mit der TKÜ öffentlich auf.

Der Verein Die Trachtenkapelle Ühlingen, gegründet 1877, hat 45 aktive Musiker, 17 Ehrenmitglieder, davon neun Aktive, einen Ehrendirigenten und 86 Passivmitglieder. Drei Jugendliche sind in der Ausbildung. Dirigent ist Karl Schwegler, Vorsitzende Stephanie Keßler. Weitere Infos finden Sie hier

Auch für die neue Vorsitzende Stefanie Keßler war die Hauptversammlung eine Premiere, nachdem sie ihr erstes Jahr im Amt gleich mit der Suche nach einem Dirigenten bravourös gemeistert hatte. In ihrem Rückblick erinnerte sie daran, dass glücklicherweise schon der dritte Anlauf zum Erfolg führte. Mit Karl Schwegler habe die TKÜ einen jungen, begeisterten und kompetenten Mann am Dirigentenpult, was sich beim Jahreskonzert zeigte. In der Interims-Zeit übernahm Vizedirigent Peter Keßler die Proben, wofür ihm die Vorsitzende dankte.

Die Trachtenkapelle hatte elf Auftritte. Auch an Fasnacht, am Weihnachtsmarkt oder der Dorfputzete waren die Mitglieder aktiv. Darüber hinaus war die TKÜ beim Sommerferienprogramm der Gemeinde dabei und hat sich einen zweitägigen Ausflug gegönnt. Stefanie Keßler dankte allen Akteuren für ihren Einsatz: „Ohne euch wäre das alles nicht zu schaffen.“

Für 2020 stehen neben dem Schlüchttalnarrentreffen das Bezirksmusikfest in Birkendorf und das Jahreskonzert an. „Ich bin mir sicher, dass das Jahreskonzert zu einem Highlight wird“, sagte die Vorsitzende. Der ausführliche Bericht von Schriftführerin Sonja Frech schloss sich an, ebenfalls der Bericht von Markus Steck über die solide Kassenlage.

Der durchschnittliche Probenbesuch lag unverändert bei 76 Prozent. Beste Probenbesucher mit null Fehltagen waren Joachim Banholzer und Ulrike Banholzer-Ott. Dank erhielt der neue Dirigent Karl Schwegler für seinen Einsatz und die damit mindestens einmal pro Woche nötige Fahrt von Schlatt bei Hilzingen, seinem Wohnort, ins Schlüchttal. Karl Schwegler kann begeistern, sagte die Vorsitzende, und mit seinen Ideen die Musiker motivieren. Der Dirigent bedankte sich, dass er in Ühlingen sein darf, bestätigte, dass das Jahreskonzert musikalisch überaus anstrengend war und dass man am musikalischen Niveau weiterarbeiten müsse.

Uneingeschränktes Lob kam von Bürgermeister Tobias Gantert für die Leistungen der TKÜ. Insbesondere dankte er für die Beteiligung am Sommerferienprogramm. „Das klappt nur, wenn die Vereine mitmachen“, sagte Gantert. Der Bürgermeister hofft auf eine weitere Beteiligung der TKÜ in diesem Jahr. Ortsvorsteher Klaus Müller zeigte sich stolz auf den Verein und dessen Engagement für Ühlingen. „Du hast das erste Jahr gut geschafft“, bedankte sich der stellvertretende Vorsitzende Martin Güntert bei der Vorsitzenden.