Ühlingen-Birkendorf Die Trachtenkapelle Obermettingen würdigt ihre Gründungsmitglieder bei der 60-Jahr-Feier

Die Trachtenkapelle Obermettingen ehrt ihre Gründungsmitglieder im Rahmen des Festbanketts zum 60-jährigen Bestehen des Orchesters. Egon Brogle ist von Anfang an dabei und immer noch aktiv.

„Dass wir dieses Jubiläum feiern können, ist 14 tatkräftigen Männern zu verdanken, die die Trachtenkapelle vor 60 Jahren gegründet hatte“, sagte die Vorsitzende der Trachtenkapelle Obermettingen (TKO), Isabella Zolg, beim Festabend zum 60-jährigen Bestehen des Orchesters. Aus diesem Anlass zeichnete Isabella Zolg die Männer der ersten Stunde, die die Trachtenkapelle (vormals Musikverein Edelweiß) in der Steinatalgemeinde aus der Taufe gehoben hatten, aus.

Seit 60 Jahren aktiver Musiker

Eine besondere Würdigung erhielt Gründungsmitglied Egon Brogle, der auch heute noch aktives Mitglied der TKO ist. Brogle war zudem 35 Jahre Dirigent der Obermettinger Musiker, hatte vor 60 Jahren die Gründungsmitglieder ausgebildet und hatte sich viele Jahre mit der Ausbildung des Nachwuchses als Garant für das Fortbestehen der TKO erwiesen. Heute gehören 45 Aktive unter der Leitung von Horst Malzacher dem Verein an. Als „Vollblutbassspieler“, der zwar mit der Trompete begann, bezeichnete Isabella Zolg Egon Brogle. Ihm und seiner Frau Elfriede galt der Dank aller Musiker.

Dankeschön für die Festdekoration

Auch die Gründungsmitglieder „in Rente“ als Männer der ersten Stunde, würdigte die Vorsitzende. Mit dabei waren vor 60 Jahren Hugo Güntert, Hermann Güntert, Karl Güntert, Erich Vogelbacher und Benno Böhler. Letzterem galt ein besonderer Dank, hatte er doch in vielen Stunden die Festdekoration, die überdimensionale Kuckucksuhr, geschaffen.

Nur zwei Dirigenten in 60 Jahren

Als bemerkenswert und außergewöhnlich wurde verzeichnet, dass eine Musikkapelle in 60 Jahren nur zwei Dirigenten hat. Das sei ein Zeichen, dass es in der TKO stimmt und dass beide Dirigenten aus den eigenen Reihen der Trachtenkapelle stammen. Vor 25 Jahren hat Dirigent Horst Malzacher das Flügelhorn gegen den Dirigentenstab ausgetauscht und mit seinem ersten dirigierten Musikstück „The Show Must Go On“ die Kontinuität der Dirigenten der TKO fortgeführt. Isabella Zolg würdigte Horst Malzacher, der mit Idealismus, Verständnis, Humor und Energie, aber auch mit Flexibilität sein Amt ausführe. „Auf dich sind wir sehr stolz“, lautete das Lob der Vorsitzenden an Horst Malzacher. Dank galt auch seiner Ehefrau Waltraud.

Bürgermeister nennt das Orchester einen unverzichtbaren Kulturträger

Ein Kompliment an die TKO und die Dorfgemeinschaft kam vom Schirmherrn Bürgermeister Tobias Gantert, der die fünftägigen Feierlichkeiten, verbunden mit dem Bezirksmusikfest, würdigte. „Ihr habt es geschafft, Blasmusik in allen Variationen zu präsentieren und ein einzigartiges und tolles Event auf die Beine zu stellen“, sagte der Rathauschef. Die TKO sei ein unverzichtbarer Kulturträger in der Gemeinde und lebe aktiv das „Miteinander und Füreinander“. Gantert übereichte Noten.

Trachtenkapelle Obermettingen bedeutet für viele Heimat

Ortsvorsteher Norbert Ebi, selbst Musiker, gratulierte im Namen des Ortsteils. Er sei stolz, auf eine lange Geschichte des Vereins zurückblicken zu können. Die TKO bedeute für die meisten Obermettinger Heimat. Dank galt allen, die beim Fest mithalfen. Ralf Eckert, Vizepräsident des Blasmusikverbands Hochrhein, würdigte den Verein ebenso wie die Jugendarbeit und stellte fest: „Wir Vereinsmusiker schaffen Werte.“ Im Namen der Obermettinger Vereine gratulierte Andreas Erne. Der Musikverein Bettmaringen unter der Leitung von Elisabeth Regensburg gratulierte musikalisch, ebenso die Trachtenkapelle Brenden.