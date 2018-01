Ühlingen-Birkendorf/Obermettingen Die Trachtenkapelle Obermettingen freut sich bereits auf das Bezirksmusikfest

Die Trachtenkapelle Obermettingen bereitet sich auf die große Feier zu ihrem 60-jährigen Bestehen vor. Zu diesem Anlass richtet sie das Bezirksmusikfest aus.

Auf ein ereignisreiches Jahr konnte die Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) in ihrer 60. Hauptversammlung zurückblicken. Noch ereignisreicher und auch arbeitsreicher wird 2018 werden, dann feiert die TKO ihr 60-jähriges Bestehen. Dies ist verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Arbeitsbezirks 8 im Blasmusikverband Hochrhein und einem großen Zeltfest. Ein vielfältiges musikalisches Programm verspricht vom 10. bis 14. Mai Glanzlichter für die Freunde der Blasmusik.

Musikalischer Höhepunkt, so die TKO-Vorsitzende Isabelle Zolg in ihrem Jahresrückblick, war zweifellos das Jahreskonzert. Es führte musikalisch in das Reich der Filmmusik und stieß auf große Resonanz. Die TKO-Veranstaltung „uf’m Berg“ kam an und zog viele Gäste nach Obermettingen. Die Obermettinger präsentierten den Kabarettisten Martin Wangler, alias Fidelius Waldvogel. Auf dem weiteren Programm standen musikalische Auftritte bei weltlichen und kirchlichen Festen und zahlreichen Konzerten in der Region – auch in der Schweiz. Ein kleines Dankeschön war der Ausflug an den Bodensee. Isabella Zolg dankte allen, die sich für die Belange der TKO eingesetzt hatten, insbesondere auch Dirigent Horst Malzacher. Für das 60. Vereinsjahr wünscht sich die Vorsitzende ein „tolles Musikfest“.

Die neu gewählte Schriftführerin Ramona Schattmaier ergänzte den Jahresbericht. Dass die Kasse wieder ein positives Ergebnis aufwies, darüber berichtetet Kassierer Stefan Böhler. Somit war es für Bürgermeister Tobias Gantert ein Leichtes, die Entlastung des Vorstands durchzuführen. 2018 habe die TKO viel vor, worüber er sich freue. Der Rathauschef bot den Musikern die Unterstützung der Gemeinde an.

Positive Worte fand Dirigent Horst Malzacher und stellte das Jahreskonzert in den Mittelpunkt. „Ein Jahreskonzert gehört einfach dazu“, so Horst Malzacher. Es war ein sehr schönes Konzert mit musikalischer Qualität, mit Deko, Beleuchtung und Ansage. Auch die Auftritte im Jahresverlauf waren durchweg gut. Der Probendurchschnitt bei 64 Proben belief sich auf 73,6 Prozent, doch Malzacher wünscht sich ein noch besseres Ergebnis. Bester Probenbesucher war Gründungsmitglied Egon Brogle, er fehlte nur ein Mal und das war am Tag, als er seinen 80. Geburtstag feierte.

Mit Bedauern wurde aufgenommen, dass im vergangenen Jahr auch drei Austritte zu verzeichnen waren. Ortsvorsteher Norbert Ebi dankte der TKO auch für den Einsatz bei der Pflege des Wanderweges und der Beteiligung am Saalputz und wünschte dem Orchester ein erfolgreiches Musikfest. Vorsitzende Isabella Zolg ehrte langjährige aktive Musiker: für 20 Jahre Roland Gysel, Birgit Ebi, Matthias Böhler, Christoph Ebi und Clemens Blattert, für zehn Jahre Daniela Birsner und Paul Brogle. 20 Jahre Passivmitglied sind Elke Roth und Renate Schwedes, zehn Jahre Claudia Malzacher.

Der Verein

Die Trachtenkapelle Obermettingen hat derzeit 37 aktive Musiker, 50 Ehren- und Passivmitglieder sowie sieben Zöglinge in Ausbildung. Dirigent des Orchesters ist Horst Malzacher. Der Kontakt ist möglich über Isabella Zolg unter der Telefonnummer 07743/92 92 35 oder per E-Mail (i.zolg@trachtenkapelle-obermettingen.de).

