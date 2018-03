Ühlingen-Birkendorf Die Trachtenkapelle Obermettingen bereitet sich auf die große Feier zu ihrem 60-jährigen Bestehen vor

Die Trachtenkapelle Obermettingen feiert ihr 60-jähriges Bestehen mit einem großen Festzelt. Der Verein richtet vom 10. bis 14 Mai das Bezirksmusikfest des Arbeitsbezirks 8 aus.

Fünf Tage, vom 10. bis 14. Mai, wird die Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) ihr 60-jähriges Bestehen verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Arbeitsbezirks 8 mit einem großen Zeltfest feiern. Obwohl sechs Jahrzehnte keineswegs ein klassisches Jubiläum sind, knüpft die TKO an ihre Tradition, alle fünf Jahre groß zu feiern. "Es ist Tradition, dass die Trachtenkapelle seit ihrem 20-jährigen Bestehen alle fünf Jahre ein großes Zeltfest durchführt", teilt Vorsitzende Isabella Zolg mit, die beim ersten Fest noch gar nicht dabei war.

Alle fünf Jahre stellt sich die gleiche Frage nach dem solch großen Feiern und immer endet die Diskussion mit einem Ja für ein Zeltfest. Auch dieses Mal bei einer Diskussion im November 2016, denn die Organisation solch eines Festes braucht eine gewaltige Vorlaufzeit. Den Mitgliedern der TKO ist bewusst, dass die Organisation und Durchführung immense Kraftanstrengung mit sich bringt, die besondere Stimmung in einem Festzelt wiegt das Ganze auf.

Und einen weiteren Punkt führt der Festausschuss an, das Fest schweißt den Ort zusammen. Es helfen alle Vereine und sehr viele Einwohner mit auch ehemalige Obermettinger, Bekannte aus den umliegenden Orten oder Verwandte. 370 Arbeitseinsatze sind zu bewältigen, 200 Helfer stehen in den Startlöchern, der Arbeitsplan für die fünf Tage ist fertig, betont Matthias Böhler, der als Festwirt für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich ist. Eine Mammutaufgabe für einen Ort, der gerade einmal 231 Einwohner zählt.

Für den Festausschuss der TKO aus rund 20 Aktiven geht es in diesen Tagen in die "heiße Phase". Es sind nur noch wenige kleine "Baustellen", die es abzuarbeiten gibt, jetzt geht's noch ins Detail, so Matthias Böhler. Die Obermettinger Landfrauen haben sich bereit erklärt für die Zeltdekoration zu sorgen, neben Blumen und Girlanden werden große Bilder mit neuen und alten Fotos der TKO im Zelt aufgehängt. Seit über einem Jahr laufen die Vorbereitungen, die Verantwortlichen arbeiten Hand in Hand, so Vorsitzende Isabella Zolg, die im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und bei der alle Fäden zusammenlaufen. Vorsitzender und Festwirt Matthias Böhler hat eine ganz gewaltige Logistik für die fünf Tage zu bewältigen, angefangen vom Bestellen und Aufbau des Festzelts bis hin zur Getränkeorganisation. Paul Brogle, Vorsitzender und zuständig für die interne Organisation ist verantwortlich für die Werbung und das Programm, und das kann sich sehen lassen. "Wir machen ein großes Programm", betont Paul Brogle. So wird's nicht nur viel Blasmusik der Bezirksmusikvereine geben, zwei Höhepunkte gibt es am 11. und 12. Mai. Insgesamt steht das Jubiläumsfest unter dem Motto "Blosmusik rocks". In einigen Tagen werden im weiteren Umkreis von Obermettingen großen Straßenbanner auf das Fest hinweisen. Fünf verschiedene fetzige Fotomotive zeigen dann den Weg nach Obermettingen.

Vorverkauf

Für zwei Veranstaltungen ist ein Vorverkauf eingerichtet: am 11. Mai ist "La Brass Banda" zu Gast, am 12. Mai im Fedstzelt "Die Fexer" und Kapelle Josef Menzl" ( vorverkauf@trachtenkapelle-obermettingen.de)

Die Trachtenkapelle Obermettingen hat derzeit 37 aktive Musiker, 50 Ehren- und Passivmitglieder, sieben Zöglinge in Ausbildung. Dirigent ist Horst Malzacher, Kontakt bei Isabella Zolg, Telefon 07743/92 92 35 oder per E-mail (i.zolg@trachtenkapelle-obermettingen.de)