von Ursula Ortlieb

Bei der Hauptversammlung der Trachtenkapelle Birkendorf präsentierte sich der Vorstand in neuen Pullovern mit Jubiläumsaufdruck, die nach der Versammlung auch an die Mitglieder ausgeteilt wurden. Über ein reges Vereinsjahr mit 25 kulturellen und kirchlichen Auftritten, Bewirtung beim Konzert des Verbandsjugendorchesters, Beteiligung am Sommerferienprogramm der Gemeinde und Christbaumverkauf, berichtete der Vorsitzende Patrick Schwenninger. Aufgrund des Datenschutzgesetzes gab es eine Satzungsänderung. Bei den 41 Gesamtproben gab es eine Anwesenheit von 67 Prozent. Beste Probenbesucherin war nach dem Dirigenten Sabine Blatter, gefolgt von Schriftführerin Maria Weber und Stefanie Kaiser.

Die Schriftführerin Maria Weber berichtete mit Fotos über den Jahresverlauf. Eine ausgewogene Kassenlage bilanzierte Anna Tröndle. Bei den Ausgaben schlugen vor allem die Neubeschaffung von Männertrachten und Instrumenten, bei den Einnahmen das Schopfschellenfest zu Buche. Der Förderverein unterstützt bei der Abwicklung von Veranstaltungen.

Das Bezirksmusikfest Die Trachtenkapelle Birkendorf feiert vom 20. bis 24. Mai ihr 150-jähriges Bestehen, verbunden mit dem Bezirksmusikfest. Vorsitzender ist Patrick Schwenninger, Vorsitzender des Fördervereins Andreas Schropp. Tickets für die Konzerte mir Brasslufthamma und der Spider Murphy Gang gibt es im Internet (birkendorf2020.cortex-tickets.de), in den Edeka-Märkten im Rothauserland sowie bei Mitgliedern der Trachtenkapelle. Das Programm 20. Mai: Ab 17 Uhr: Bezirksschopfschellenfest. 21. Mai: Ab 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Vatertagshock. 22. Mai: ab 18:30 Uhr Brasslufthamma und Froschenkapelle Radolfzell. 23. Mai: ab 18.30 Uhr Luddi und Spider Murphy Gang. 24. Mai: ab 10 Uhr Bezirksmusikfest mit Umzug (13.30 Uhr).

Dirigent Michael Kunzelmann lobte die gute Kameradschaft im „jungen Haufen“: „Es ist eine Freude mit euch.“ Er hoffe auf möglichst vollzählige Probenbesuche. „Wir brauchen jede Stimme, da wir nicht so viele sind.“ Das Jahreskonzert zum Thema „Freiheit“ sei für ihn und Kapelle ein toller Höhepunkt gewesen. Unter der Leitung von Ortsvorsteher Norbert Schwarz wurde der gesamte Vorstand in seinen Ämtern bestätigt: Vorsitzender Patrick Schwenninger und Stellvertreter Cecil Hirzle , Kassiererin Anna Tröndle und Schriftführerin Maria Weber sowie Andreas Schropp, Annika Kling, Johanna Weber, Jonas Braun und Tim Winkler wurden wiedergewählt.

Die 35 Musiker feiern im Mai mit dem Bezirksmusikfest ihr 150-jähriges Bestehen. Der Kraftakt kann mit Unterstützung der Birkendorfer Vereine und Helfern gut bewältigt werden. Für alle sind T-Shirts mit Aufdruck parat. Patrick Schwenninger präsentierte die in vielen Sitzungen erarbeitete Festorganisation und erläuterte den Lageplan des Festgeländes mit großem Festzelt an der Horbener Straße. Parkplätze, DRK-Zone, Security-Service, sanitäre Anlagen, Fluchtwege, Umweltschutz – an alles ist gedacht. Für den Auf- und Abbau werden noch freiwillige Helfer gesucht.

Im Namen des Verbandes dankte Bezirksdirigent Stefan Kunzelmann für die Ausrichtung des Bezirksmusikfestes. „Das sind viele Stunden Arbeit“, weiß er aus Erfahrung. „Für das Gelingen wird eure gute Kameradschaft sorgen“, zeigte er sich überzeugt.