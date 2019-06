von Ursula Ortlieb

Nachdem die Seelsorgeeinheit Pfarrer Thomas Schwarz offiziell verabschiedet hatte, gab es bei einem Probentag mit Grillfest im Klostergarten Riedern auch von der Theatergemeinschaft Zeitschleuse Dank und Anerkennung für den Seelsorger und Hobby-Schauspieler. „Wir sind traurig, dass du gehst, so kurz vor unser aller Ziel. Du warst für uns Pfarrer, Helfer und Freund“, sagte die Vorsitzende Corinna Vogt im Beisein von rund 100 Personen, darunter die katholische Landjugend Hürrlingen-Riedern.

Da Pfarrer Thomas Schwarz schon diesen Monat die Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal verlässt, wurde er nach der offiziellen Verabschiedung auch von der Theatergemeinschaft beim gemeinsamen Grillfest im Klostergarten Riedern mit Liedern der Freudekids verabschiedet. Franzi Clementi hatte zu diesem Anlass ein Lied komponiert und getextet, das viele zu Tränen rührte. | Bild: Ursula Ortlieb

„Miteinander ist immer der beste Weg. Gemeinsam ist man immer stärker“, sagte die Vorsitzende Corinna Vogt und trug in Reimform ihren Dank an Thomas Schwarz vor. Der Theaternachwuchs Freudekids sang zum Abschied das Vereinslied der Theatergemeinschaft und „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Feuerzeuge schwenkend, sangen die Anwesenden den Refrain mit. Die 18-jährige Franzi Clementi trug als Solistin mit Gitarre ihr selbstverfasstes Abschiedslied für Thomas Schwarz vor: „Nach all der Zeit tut Abschied weh. Mehr als man zugibt, mehr als man denkt.“ Sie ging in ihrem Liedtext auf das gemeinsam Erlebte mit Pfarrer Schwarz ein.

Ühlingen-Birkendorf Lob und Bedauern über den Weggang von Pfarrer Thomas Schwarz Das könnte Sie auch interessieren

Wehmut kam auf, denn nach zwei Jahren gemeinsamen Probens sei eine Freundschaft gewachsen. Corinna Vogt dankte Thomas Schwarz für sein Verständnis und seine Unterstützung des Theaterprojekts „Zwischen den Welten“. Auch bei den Freilichtspielen in Ühlingen 2016 war er als Darsteller dabei.

Ühlingen-Birkendorf Die Katholiken in Ühlingen-Birkendorf brauchen einen neuen Pfarrer: Thomas Schwarz verlässt Ende Juni die Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal Das könnte Sie auch interessieren

Thomas Schwarz sagte: „Ein würdiger Nachfolger ist für meine Theaterrolle gefunden, einer für die Seelsorgeeinheit sollte ebenfalls bald da sein.“ Ob er eine der Aufführungen als Zuschauer erleben wird, konnte Schwarz nicht versprechen: „Natürlich werde ich es versuchen, aber ich muss sehen, was der Bischof mit mir vorhat“, meinte er augenzwinkernd. Er hatte viele Proben mitgemacht und ist jedenfalls auf das Ergebnis gespannt.