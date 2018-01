Ühlingen-Birkendorf Die Studähaaghüüler gelten in der Umgebung als gefragte Band

Die Brendener Guggenmusik Studähaaghüüler feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit vielen Gastzünften und schrägen Klängen am Freitag und Samstag.

Auf ein Vierteljahrhundert schräge, fetzige und laute Musik blickt die Brendener Guggenmusik Studähaaghüüler zurück. Das 25-jährige Bestehen wird mit einem lautstarken Guggenmusiktreffen am Freitag und Samstag, 5. und 6. Januar, in der Dorfhalle Brenden gefeiert. Dann wird die Dorfhalle unter den Klängen zahlreicher Guggenmusiken beben. Mit dabei an beiden Tagen ist DJ Flixx.

Die Guggenmusik Brenden ist zu einer bekannten Band im weiten Umkreis avanciert. Am 28. Januar 1993 fand die Gründungsversammlung der Studähaaghüüler statt und am 7. Februar 1993 folgte der erste Auftritt beim Narrentreffen in Grafenhausen. Erste Vorsitzende war Tanja Brüderle, Stellvertreter Dirk Zimmermann. 1994 übernahm Haiko Zimmermann das Amt des Vorsitzenden, das er bis heute ausführt. Er und sein Bruder Dirk gehören zu den Gründungsmitgliedern und sind immer noch aktiv dabei. In jüngster Hauptversammlung wurden die beiden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit aus Bettlaken gefertigten und grün besprühten Kostümen startete die junge Guggenmusik. Durchschnittsalter: 15 Jahre. Es war schon 1992 die Idee von Ilona Maier, in der Berggemeinde zünftig Fasnacht zu feiern und man entschloss sich, eine Guggenmusik ins Leben zu rufen. Inzwischen ist der Schmutzige Donnerstag zum festen Termin geworden, ebenso der Fasnachtssamstag mit dem Dorfumzug.

Doch bei Brenden blieb es nicht. In den Folgejahren traten die Studähaaghüüler immer mehr außerhalb der Berggemeinde auf. Die Guggenmusik hatte in den Anfangsjahren eine stürmische Zeit, wobei sicher auch das junge Alter der Guggenmusiker eine Rolle spielte. Doch nach den Sturm- und Drangzeiten haben sich die Studähaaghüüler zu einem beachtenswerten Verein in Brenden entwickelt und die Musiker sind gern gesehene Gäste bei vielen Veranstaltungen und somit ist der Terminkalender für die Fasnachtssaison 2018 nach den Jubiläumsfeiern auch wieder prall gefüllt.

Feierwochenende

Die Studähaaghüüler Brenden feiern ihren 25. Geburtstag am 5. und 6. Januar in der Dorfhalle. Das Programm am Freitag, 5. Januar, beginnt mit den Guggenmusiken: Guggenheimer Betzitlüter, Prärie Hüüler Weilheim, Gundelsteiner Gündelwangen, Guggen Ensemble Todtmoos, Güngelsuger Berau, Höllbachgeister Rotzingen und Hotzenguggis Herrischried. Das Programm am Samstag, 6. Januar, gestalten die Hüttä-Rüttler Mauchen, Chabeloch Lärtschi, Waldstadtfäger Waldshut, Bockers Gurtweil, Saustallfäger Lienheim und Salpeterer Pressband. Beginn ist jeweils 20 Uhr, Eintritt 5 Euro, Begrüßungsshot bis 22 Uhr, an beiden Abenden sorgt DJ Flixx weiter für Stimmung.