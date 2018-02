Ühlingen-Birkendorf Die Stiegele Chatzen Ühlingen nehmen sich den Rathausschlüssel

Bürgermeister Tobias Gantert kommt mit einem närrischem Vorschlag: Das Zentralspital soll nach Ühlingen. Die Kinder in Riedern singen das HüRi-Narrenlied.

Die Stiegele Chatzen haben in Ühlingen die Macht übernommen. Erstmals in der Geschichte der Chatzen hat nicht ein Narrenrat den Rathausschlüssel übernommen, sondern eine Chatz. Die neue Narrenchefin Sandy Leinbach erhielt den heißbegehrten Rathausschlüssel ohne große Probleme, denn bis Aschermittwoch werden die Chatzen das Kommando übernehmen in einem Rathaus, das unter dem närrischen Motto steht: „Wir sind fit für 2018“ und so präsentierte sich das gesamte Rathausteam als Fußballmannschaft.

Doch bevor Rathauschef Tobias Gantert den Schlüssel an die Stiegele Chatzen übergab, hatte er noch eine närrische Idee: Das künftige Zentralspital gehört nach Ühlingen, denn die „unne im Tal wüsset nit so recht, chunts Zentralspital uf Waldshut, Säckinge oder gar Wehr“. „Z’Ühlinge e groß Spital für de ganze Kreis, sell wär e Sach, sell wär kei“, und der Rathauschef fügte hinzu: „denn üsse Gmeind liegt sehr zentral, ob Wehra- oder Wutachtal“.

Vom neuen Narrenvorstandsteam stellte Gerhard Albicker fest: „Sport ist kräftigend und gesund.“ Das weiß der große Wandersmann Gerhard. Und auch Chatz Sandy Leinbach sprach vom sportlichen Narr von heute und fügte hinzu: „Wer närrisch denkt, hat’s leichter im Leben.“ Und die beiden Narren überreichten als „Ersatz“ für den erhaltenen Rathausschlüssel dem abgesetzten Rathauschef Tobias Gantert für die gesamte „Fußballmannschaft“ Süßes.

Lautstark unterstützt wurden die Narren von der Trachtenkapelle Ühlingen unter der Leitung von Stefan Kunzelmann und gemeinsam ging es dann zum Mehlsuppenessen ins Posthorn. Schon vor dem Sturm aufs Rathaus hatten die Narrenräte und die Stiegele Chatzen die Schlüchttal-Schule geschlossen und die Lehrer abgeführt.

Im Kindergarten „Regenbogen“ in Riedern am Wald haben die Kinder gespannt auf die HüRi-Narren gewartet. Der HüRi ist mit der Weckmusik im Kindergarten eingezogen. Die Narren wurden von den Kindern und den Erzieherinnen Rita Altmeyer und Claudia Berreth gefordert – sie mussten sich bei Singspielen bewähren. Mit dem Lied „Oh wie dumm, hüt goht alles krumm“ bekamen die Narren aber Kritik. Umso mehr waren der HüRi-Narren überrascht, dass die Kinder das HüRi-Lied „HüRi ho, dä HüRi, dä isch do“ gelernt und für sie gesungen haben. Dafür gab es dann auch Süßigkeiten als Belohnung, bevor die Erzieherinnen entmachtet wurden.