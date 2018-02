Ühlingen-Birkendorf Die Schauspieler des VHS-Theaterkurses für Kinder und Jugendliche überzeugen mit dem Stück "Geteilte Liebe"

Der VHS-Theaterkurs für Kinder und Jugendliche endet mit der umjubelten Aufführung des Stücks "Geteilte Liebe". Die Nachwuchsschauspieler treten nun der Gruppe Freudekids bei, der Jugendabteilung des Theatervereins Zeitschleuse.

Ein großer Erfolg wurde die Aufführung der Kinder des VHS-Theaterkurses mit dem Märchen von Erika Buhr "Geteilte Liebe". Die evangelische Kirche in Ühlingen war vollständig mit Publikum gefüllt. 17 Kinder des VHS-Theaterkurses hatten dieses Märchen seit September mit Corinna Vogt einstudiert. Ursula Ortlieb, Leiterin der VHS, bestätigt, dass dies der bestbesuchte Kurs war.

Franziska Clementi begann die Aufführung mit einem selbstkomponierten Lied, das Lied wird übrigens über den Verein Zeitschleuse an einem Wettbewerb für junge Künstler teilnehmen. Die drei Teile des Märchens "Geteilte Liebe" begannen jeweils mit einem lyrischen Text.

Eine alte Eiche, eine kleine Fee, ein verzauberter Bär und viele Waldtiere rühren die Zuschauer, wenn es darum geht, wie Suschus Steinherz zum Leben erwacht. Alina Isele, Marielle Vogt und Dana Probst fungierten sowohl als Regieassistentinnen als auch als Sängerinnen. Mit Franziska Clementi, die auch Gitarre spielte, sangen die Kinder "Dein kleines Leben" und "Wer bin ich" und bereicherten so das Stück.

Rund 60 Probenstunden wurden geleistet. Gearbeitet wurde an Ausdruck, Eigenwahrnehmung, Gesang, Tanz, Gestik, Mimik, Gedächtnistraining, Gemeinschaftssinn und Disziplin. Die Autorin Erika Buhr war ebenfalls anwesend und war begeistert über die Umsetzung ihres Stücks. Nach dem Spiel stimmten die VHS-Kinder mit den bereits bestehenden Freudekids, der Jugendgruppe des Theatervereins Zeitschleuse in das Lied "Freude schöner Götterfunken", in Erinnerung an das Stück "Im Wind der Zeit", ein. Nun sind in der Theaterjugendgruppe weit mehr als 30 Kinder.

Pfarrerin Ruth Reinhard lobte Corinna Vogt, wie sie so viele Kinder unter einen Hut bringe und es schaffe, gleichzeitig Begeisterung zum Theaterspiel unter den Jugendlichen zu verbreiten. Corinna Vogt bedankte sich bei Ruth Reinhard, dass für die Jugendgruppe die evangelische Kirche zum Proben jederzeit offen stand.

Dank galt auch Guido Heidenreich, der den Feinschliff der Lieder übernahm, Steffi Kraus kreierte die Kostüme, Norman Senglaub war zuständig für die Technik. Nun wartet auf die Jugendlichen und Kinder ein besonderes Erlebnis, nämlich die Vorbereitung auf das neue Freilichttheater "Zwischen den Welten", das im Sommer des kommenden Jahres im Klostergarten in Riedern zur Aufführung kommt. Die Kinder sind voller Vorfreude auf das Projekt. Angelina Mauch sagte: "Ich bin voll dankbar, dass ich bei 'geteilte Liebe' den verzauberten Bären spielen durfte. Ich finde, ich habe viel gelernt und jetzt freue ich mich darauf, dass es mit den Proben zu 'Zwischen den Welten' losgeht. Wird sicher voll cool."