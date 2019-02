von Werner Steinhart

Die Pfarrgemeinde St. Pankratius Berau hatte zur Pfarrversammlung eingeladen. Dies war Gelegenheit für die Berauer Katholiken, Informationen aus erster Hand zu erfahren. Pfarrgemeinderat Hubert Bächle freute sich, Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Alexander Weiß begrüßen zu können. Die Berauer Pfarrei St. Pankratius gehört zur Seelsorgeeinheit (SE) Maria Bronnen.

Im Fokus stand im vergangenen Jahr das Erstellen einer Pastoralkonzeption, an der neben dem Pfarrgemeinderat auch die Gemeindeteams mitgewirkt haben. In der Kirche war eine neue Heizung nötig geworden. Während der Bauphase musste mit den Gottesdiensten ins Schwester-Agnes-Haus umgezogen werden. Saniert wurde die Wohnung im Obergeschoss des Hauses, sie ist wieder vermietet. Neue Mikrofone wurden angeschafft. Jetzt steht noch eine Neuanschaffung des Prozessions-Baldachins an.

Pfarrhaus: Was die Gebäudekonzeption der Seelsorgeeinheit anbetrifft, betonte Hubert Bächle: „Am Pfarrhaus Berau wird festgehalten.“ Bei 5500 Katholiken in der Seelsorgeeinheit stehen dieser nach Vorgabe der Erzdiözese 1100 Quadratmeter Gebäudefläche zu.

Nachbarschaftshilfe: Neu ist das Netzwerk Nachbarschaftshilfe. Dazu wird, so erklärte Pater Christoph Eichkorn, man auch in Kontakt mit den politischen Gemeinden kommen. Erfreulich sei, dass in der Grundschule Berau für die dritte und vierte Klasse wieder Religionsunterricht stattfinden wird. Dank galt an die politische Gemeinde für die Erneuerung des Kirchwegs.

Finanzen: Über die Finanzlage der Berauer Pfarrei informierte Norbert Tittel. Von den Schlüsselzuweisungen erhält St. Pankratius 14 Prozent, das entspricht 94 000 Euro. Größter Ausgabebetrag in Berau ist der Kindergarten St. Elisabeth mit Personalkosten. Bei der Investitionsplanung der SE entfallen 75 000 Euro auf Berau.

Kindergarten: Der Kindergarten St. Elisabeth Berau wird um eine Kindergruppe für ein- bis dreijährige Kinder erweitert. Hierfür wird der bisherige Bürgersaal im Rathaus mit den dazugehörigen Räumen umgebaut werden. Die Gemeinde hat mit dem kirchlichen Träger des Kindergartens St. Elisabeth Berau vereinbart, eine Krippengruppe für Kinder von einem bis drei Jahren einzurichten. Die Möglichkeit der Einrichtung einer Krippengruppe ergab sich aus der Schließung der Sparkassenfiliale im Rathaus Berau. So soll der bisherige Bürgersaal umgebaut werden, das Archiv soll zum Sanitärbereich, das bisherige Büro des Ortsvorstehers zum Schlafraum umgebaut werden. Der Kindergarten gewinnt durch diese Umbaumaßnahme zehn Plätze für Kinder zwischen einem bis drei Jahren hinzu. Bis zum neuen Kindergartenjahr im September sollen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein, so Kindergartenleiterin Regina Sturm.

Pfarrgemeinderat Hubert Bächle (links) und Pater Christoph Eichkorn dankten Michaela Paulke, die seit zehn Jahren den Mesnerdienst in Berau versieht. | Bild: Werner Steinhart

Ehrungen: Die Gemeindeversammlung bildet auch den Rahmen für zahlreiche Ehrungen und ehrenamtliches Engagement, dafür dankten Pfarrgemeinderat Hubert Bächle und Pater Christoph. 20 Jahre ist Andrea Rönnau Organistin in der Pfarrkirche St. Pankratius. Zehn Jahre versieht Michaela Paulke bereits den Mesnerdienst. Um die Kirche und Blumen bemühen sich die Berauer Landfrauen mit der Vorsitzenden Agnes Gantert. Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten wurden ausgeführt von Roswitha Gasparini, Lisbeth und Jürgen Bächle, Edelgard Gänswein, Helmut Böhler und Eugen Maier. Roswitha Strittmatter leitet seit 16 Jahren das Seniorenwerk.

Seit 20 Jahren spielt Andrea Rönnau in den Gottesdiensten Orgel. Dazu gratulierten Pfarrgemeinderat Hubert Bächle (links) und Pater Christoph Eichkorn. | Bild: Werner Steinhart