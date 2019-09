von Ursula Ortlieb

Zu einer Arbeitssitzung trafen sich kürzlich die Partnerschaftskomitees der befreundeten Gemeinden Sud Retz Atlantique und Ühlingen-Birkendorf in Machecoul, um bevorstehende Termine und Treffen vorzubereiten. Die 15-köpfige Delegation aus der Vier-Täler-Gemeinde mit dem Vorsitzenden Max Gromann wurde vom Jumelage-Partnerschaftskomitee herzlich empfangen.

Alle deutschen Teilnehmer waren bei Mitgliedern des französischen Komitees privat untergebracht. Auch im kommenden Jahr sind Begegnungen in Frankreich und in Ühlingen-Birkendorf geplant. Zum Auftakt im Januar 2020 steht der Besuch der Franzosen zum Ühlinger Narrentreffen auf dem Programm. Geplant wurden wieder Austausche der Vereine und Gemeindevertreter. Vor allem möchte man auf beiden Seiten junge Menschen über Schulen oder Freizeitaktivitäten der Fußball- und Musikvereine für den Austausch sowie für die Teilnahme zu einem Praktikum in Frankreich oder Deutschland begeistern. Der Besuch von Firmen an Messen ist darüber hinaus ebenfalls im Gespräch.

Komiteemitglied Marianne Buchmüller, Expertin der Abwassertechnik, bot interessierten französischen Firmen an, Führungen in deutschen Betrieben, die mit modernster Abwassertechnik arbeiten, zu organisieren und zu begleiten. Im Jahr 2023 steht das 50-jährige Bestehen der Freundschaft mit Machecoul, jetzt Sud Retz Atlantique, an, für das die Planungen laufen und Vorbereitungen in Angriff genommen werden sollen.

Spaß und Sorgen

Außer den gemeinsamen Arbeitssitzungen genossen alle bei herrlichem Wetter einen Ausflug nach Nantes mit Stadtführung durch Emanuel Leduc aus Machecoul. Mit dem Besuch der Insel Ile d‘Yeu in der Region Pays de Loire wurden die schönen Tage in Frankreich abgerundet. Überschattet wurde das Treffen, als Gisele Jaunatre, erste Präsidentin des französischen Komitees, wegen einer Embolie ins Krankenhaus musste. Sie hatte an den Besprechungen (durch eine vorherige Operation bedingt im Rollstuhl sitzend) teilgenommen. Sie sei jetzt wieder auf dem Weg der Besserung, war die erfreuliche Nachricht. Mit Genesungswünschen und Blumen für sie verabschiedete sich die Delegation aus dem Schwarzwald, bevor es von Nantes aus per Flugzeug wieder in Richtung Heimat ging.

Zur Partnerschaft: Die deutsch-französische Freundschaft wurde 1973 zwischen Birkendorf und Machecoul gegründet und nach der Eingemeindung auf alle Ortsteile der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ausgedehnt, was sich als richtig und notwendig erwiesen hat. Der neue Name der französischen Gemeinde ist jetzt allerdings Sud Retz Atlantique. Im Jahr 2023 kann das 50-jährige Bestehen gefeiert werden.