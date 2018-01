Waldshut-Tiengen Die Narrenzunft Hüri trifft sich zum Neujahrsempfang mit Ausblick auf die Fasnacht

Der Narrenverein Hüri stimmt sich auf die heiße Phase der Fasnacht ein. Eine Versammlung am Freitag soll für die Feinplanung genutzt werden.

Beim traditionellen Neujahrsempfang der Narrenzunft Hüri konnte der Vorsitzende Florian Böhler mit zahlreichen Hürianern und Gästen auf das Jahr 2018 anstoßen. Er hat sich bei allen für die Mitarbeit im abgelaufenen Jahr bedankt und für das neue Jahr allen Gesundheit und alles Gute gewünscht. „Ein ereignisreiches Jahr mit unserem Jubiläum liegt hinter uns. Mit der Anschaffung von weiteren neuen Narrrenhäsern liegt auch wieder viel vor uns“, sagte Florian Böhler.

Im Namen der beiden Ortschaftsverwaltungen Riedern und Hürrlingen überbrachte Christoph Wehle die Neujahrsgrüße. „Ich wünsche Euch, dass Euer Miteinander weiterhin so gut bleibt“, so Wehle. Die Fasnacht 2018 ist eine recht kurze Saison, es geht daher schon alles in die engere Planung.

Am Freitag, 5. Januar, findet um 20 Uhr eine Versammlung im Vereinslokal statt. Um 19.30 Uhr ist der Hästausch. Am 20. und 21. Januar nimmt der Verein Hüri am großen Narrentreffen in Grafenhausen und eine Woche später am Kleggaunarrentreffen in Jestetten teil. Zum eigentlichen Fasnachtsprogramm gehört wieder die Narrenzeitung, die Wiiberfasnacht, für die Kinder der Hemdglungiumzug am Schmutzige Dunnschtig und der Kinderball am Fasnet-Dienstag.