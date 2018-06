In Ühlingen-Birkendorf kommt der Internetausbau gut voran, die Kinderbetreuung ist weitgehend gesichert und auch im Bereich Schule ist die Gemeinde gut aufgestellt. Bürgermeister Tobias Gantert spricht im Interview über zukünftige Perspektiven für Bauwillige und Gewerbetreibende – und wo es doch noch nachzuhaken gilt.

Herr Gantert, wenn sich Bauwillige oder auch Unternehmen für Ühlingen-Birkendorf interessieren, wird oft nach schnellem Internet gefragt. Wie ist der Stand derzeit, und wie sieht es in den einzelnen Ortsteilen aus?

Für Ühlingen, Birkendorf und Berau hat die Telekom einen Ausbau gemacht und damit sind die drei Ortsteile gut versorgt, sieht man von den Randbereichen ab. In Obermettingen sind wir im Bau und gut im Zeitplan. Das Signal kommt jedoch erst 2019. Wir bauen jetzt den Übergang von Ober- nach Untermettingen, und dann geht’s Stück für Stück weiter einschließlich Raßbach, Talhöfe und Löhningen. Leider gibt es für Brenden, Hürrlingen und Riedern a.W. keine kurzfristige Lösung. Wir setzen auf den Backbone des Landkreises, der 2021 zur Verfügung steht, dann wollen wir mit dem Ausbau beginnen. Für Brenden sind wir noch im Gespräch mit der Telekom.

Was kann die Gesamtgemeinde jungen bauwilligen Familien bieten?

Die Nachfrage nach Bauplätzen ist sehr hoch. Wir haben Bauplätze in nahezu allen Ortsteilen. In Birkendorf begann diese Woche die Erschließung „Südliche Bühlstraße“. Dort werden wir im kommenden Jahr 22 Plätze anbieten können. In Berau haben wir den zweiten Bauabschnitt „Falkenstein“ erschlossen, und es stehen noch einige Plätze zur Verfügung. Ein dritter Bauabschnitt wird folgen. In Obermettingen und Riedern ist jeweils noch ein Bauplatz frei. In Ühlingen ist noch nicht entschieden, wann wir mit dem zweiten Bauabschnitt „Hub“ beginnen. In Untermettingen haben wir ein Gelände erworben und können ein kleines Baugebiet erschließen. In Brenden stehen drei Plätze zur Verfügung. Insgesamt sind wir gut aufgestellt.

Wichtig für junge Familien, sich hier anzusiedeln, ist auch die Frage der Kinderbetreuung. Wie sieht es in Ühlingen-Birkendorf aus? Und wie ist die Auslastung der Kitas?

Wir haben noch Plätze. Die Auslastung ist sehr gut, die Prognosen zeigen allerdings, dass wir tätig werden müssen. Wir sind in allen Kindergärten daran, zusätzliche Gruppen zu bilden oder zu erweitern, wie in Birkendorf. Der Kindergarten Berau ist in Erweiterung unter Hinzuziehung des Bürgersaals. Sorgenkind ist Brenden, wo ab September nur fünf Kinder angemeldet sind. Der Gemeinderat muss sich damit befassen, wie man mit diesen Zahlen umgeht.

Wie ist es um den Schulstandort bestellt?

Mit den Grundschulen bin ich sehr zufrieden, was den drei Schulleitern mit den Lehrerkollegien zu verdanken ist. So ist die Grundschule Berau Referenzschule für Medienbildung im Landkreis Waldshut. Auch hier haben wir in den kommenden Jahren mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen. Die Grundschule Birkendorf werden wir sanieren, wir warten noch auf den Zuschussbescheid. Zusammenfassend kann gesagt werden: Bei den Grundschulen ist alles in Ordnung.

Und wie sieht es bei der Gemeinschaftsschule aus? Es gibt längst einen Konkurrenzkampf der Schulen in der Region um Schüler.

Die Schlüchttal-Schule bekommt ab September mit Rotraud Neubauer eine neue Schulleiterin. Dann ist das Schulleitungsteam wieder komplett, was für die Weiterentwicklung der Schule wichtig ist. Wir haben hervorragende Anmeldezahlen für die Werkrealschule mit im Durchschnitt 22 Anmeldungen und vielen Zugängen auch in Klasse sechs. Der Schulstandort ist weiter gesichert, und das Schulamt hat uns zugesichert, dass der Schulstandort bleibt. Die Werkrealschule ist bei den Eltern akzeptiert, und die Schlüchttal-Schule ist für die gesamte Raumschaft von immenser Bedeutung.

Die Gemeinde ist nicht gerade mit Gewerbebetrieben gesegnet. Wie sind da die Perspektiven?

In jüngster Vergangenheit haben drei Betriebe Bauland im Gewerbegebiet „Baumwiesen“ in Ühlingen gekauft und wollen sich ansiedeln. Alle drei sind keine Großbetriebe, aber solide Handwerksfirmen, die für uns alle so wertvoll sind. Mit zwei weiteren bin ich im Gespräch. Wir müssen uns mittelfristig mit der Erweiterung des Gewebegebiets „Baumwiesen“ befassen. Derzeit stehen noch 11 000 Quadratmeter zur Verfügung. Immer wieder gibt es Anfragen von Handwerksbetrieben.

Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Hallen und Gemeindehäuser. Wie ist deren Zustand und gibt es Sanierungsbedarf?

Alle Hallen wurden in den vergangenen Jahren Stück für Stück saniert, die Hallen sind in einem guten Zustand. Nur die Dorfhalle Brenden ist ein Thema. Nach Beschluss des Gemeinderats ist ein Neubau ab 2020 möglich. Im Ort spricht man sich mehrheitlich für den jetzigen Standort aus. Ich kann mir vorstellen, dass der Neubau am jetzigen Standort realisiert wird. Größeres Bauprojekt ist noch die Umgestaltung des Gemeindehauses Witzhaldertstraße 2 in Ühlingen, woraus ein soziales Zentrum entstehen soll mit Tagespflege und Wohngruppen. Derzeit läuft eine Investorenausschreibung.

Das Logo der Gemeinde „Miteinander-Füreinander“ ist eine Herausforderung. Sie sind ein Verfechter der Nachbarschaftshilfe. Haben Sie schon konkrete Ideen?

Ja. Wir werden einen Antrag stellen beim Land, um Fördermittel zu bekommen aus dem Programm „Nachbarschaftsgespräche“. Die Vorbereitungen haben wir getätigt. Wir werden verschiedene Bevölkerungsgruppen aus der Gemeinde bilden und sie fragen, wie sie sich die Gemeinde vorstellen, unter dem Leitwort „Miteinander-Füreinander, aber wie?“ Der Verein „SPES-Zukunftsmodelle e.V.“ aus Freiburg wird die Bemühungen der Gemeinde unterstützen.

Zur Person Tobias Gantert (36) ist seit Dezember 2012 Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf. Der Diplomverwaltungswirt war bereits von 2007 bis 2011 Hauptamtsleiter der Gemeinde. Tobias Gantert stammt aus Horheim, wo er mit Ehefrau Angela und seinen drei Kindern wohnt.