von Werner Steinhart

Auf ein äußerst vielseitiges Programm und viele Aktivitäten konnten die Berauer Landfrauen auf ihrer Hauptversammlung zurückblicken. Wiedergewählt zur Vorsitzenden für die kommenden drei Jahre wurde Agnes Gantert, die bereits 27 Jahre dieses Amt ausführt. Für ihre aktive Mitarbeit und Treue von 50 Jahren zum Landfrauenverein Berau wurden neun Landfrauen geehrt.

Viele Aktivitäten

Vor über 40 Landfrauen im Gasthaus „Rössle“ gab Vorsitzende Agnes Gantert ein ausführlichen Jahresbericht. So zieht das Frühstücksbüffet immer viele Gäste an, im kirchlichen Bereich sind die Frauen bei der Gestaltung einer Maiandacht, eines Blumenteppichs an Fronleichnam und einer Anbetungsstunde in der Erzengel-Gebetsnacht engagiert. Für Bewirtung werden die Landfrauen gerne gerufen, so bei den Senioren oder der Einweihung des Kindergartens. Bei der Bewirtung beim Freilichttheater in Riedern war man dabei und beim Sommerferienprogramm der Gemeinde ging‘s „rund um die Kartoffel“. Im Oktober hatten die Berauer Landfrauen den Bezirkslandfrauentag organisiert und über 250 Landfrauen bewirtet. Kassiererin Christine Engelhardt konnte einen erfreulichen Gewinn bilanzieren.

160 ehrenamtliche Stunden

Die Pflege der öffentlichen Anlagen des Ortes durch die „Graserfrauen“ findet große Beachtung. Die neun Frauen leisteten dafür 160 ehrenamtliche Stunden. Für diese Arbeit dankte Ortschaftsrat Christian Schweigler: „Ihr seid ein ganz wichtiger Verein für den Ort und ihr macht viel für die Gesellschaft.“ Die Bezirks-Vorsitzende der Landfrauen, Elisabeth Etspüler, betonte: „Ihr habt riesig fleißig gearbeitet.“

Agnes Gantert bleibt Vorsitzende

Bei den Wahlen wurde Agnes Gantert wiedergewählt, es werden ihre drei letzten Jahre als Vorsitzende sein, der Landfrauenverband sieht für Vorsitzende eine Altersgrenze von 65 Jahren vor. Gewählt wurden als stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Isele, Schriftführerin Margot Meyer, Kassiererin Christina Engelhardt, Beisitzer Christl Wiedner, Karin Hallenbarter, Jutta Kromer und Kerstin Kaiser.

Für 50 und mehr Jahre Treue zum Landfrauenverein Berau und aktive Mitarbeit wurden in der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet: von links Christl Böhler, Rosemarie Wiedner, Hiildegard Metzler, Helga Maier, Christl Isele (Gründungsmitglied vor 66 Jahren) Irene Bär, Annemarie Maier, Ursel Altenburg, nicht auf dem Bild Inge Böhler. | Bild: Werner Steinhart

Die Hauptversammlung war Rahmen für besondere Ehrungen: Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Landfrauen mit 50 und mehr Jahren Zugehörigkeit: Ursel Altenburg, Irene Bär, Christl Böhler, Inge Böhler, Annemarie Maier, Hildegard Metzler und Rosemarie Wiedner. Über 60 Jahre dabei sind Helga Maier und Christl Isele, 66 Jahre, sie ist auch Gründungsmitglied der Berauer Landfrauen. Als Geschenk gab‘s einen Gutschein für einen Besuch der „Klingenden Bergweihnacht“.