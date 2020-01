von Elisabeth Baumeister

„Folge dem Weihnachtsstern, sein Licht leuchtet klar“ sangen die Kinder des Kinderchors bei der Aufführung der lebendigen Krippe in Riedern am Wald. Viele Besucher aus der Umgebung sind dem Stern gefolgt und haben die Darstellung der Heiligen Familie, bei der auch Ochs und Esel sowie die Engel und Hirten nicht gefehlt haben, in der Scheune im hinteren Kloster in Riedern am Wald besucht.

Ühlingen-Birkendorf Mehr als nur ein Amt: Ekkehard Blank für 40 Jahre als Mesner in Riedern ausgezeichnet Das könnte Sie auch interessieren

Mit anschaulichen Texten ist die Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem auf die Darstellung der Heiligen Familie eingegangen. „An Weihnachten hört man überall vom Kind in der Krippe, aber das Kind hier in der Krippe zu finden ist doch noch viel schöner.“

Mit dem Weihnachtsevangelium nach Lukas und der Frage, warum das Kind in einem Stall geboren wurde und in einer Futterkrippe liegen musste, ließ Martina Knöpfel-Lüssem Weihnachten lebendig werden. Sie dankte allen, die zum Gelingen der lebendigen Krippe und der Feier beigetragen haben sowie dem Musikverein und dem Kinderchor für die feierliche Mitgestaltung. Die Besucher konnten noch bei Glühwein und Punsch im Klostergarten verweilen.

Waldshut-Tiengen Erinnerung an Künstler aus Riedern am Wald bleibt wacht Das könnte Sie auch interessieren

Die Darstellung der lebendigen Krippe in Riedern am Wald war die Idee des ehemaligen Pfarrer Thomas Fritz. Sie findet nur in den Jahren statt, in denen zwischen Weihnachten und Neujahr ein Sonntag liegt.