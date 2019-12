von Wilfried Dieckmann

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Christian Behringer den Fund einer Handgranate in einem Schrottcontainer aus Grafenhausen in Erinnerung gerufen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Handgranate unschädlich gemacht und entsorgt. Menschen wureden bei der Aktio nicht verletzt.

Der Handgranatenfund Anfang Dezember war eine Nachricht, die auch in der Bevölkerung für einige Aufregung sorgte. Das Landratsamt Waldshut hat nach Bürgermeister Christian Behringers Worten die Polizei und die Presse über den nicht alltäglichen Fund informiert, die betroffenen Bürgermeister allerdings nicht.

Entdeckt worden sei die Kriegswaffe nicht in Grafenhausen, sondern erst auf dem Recyclinghof in Lauchringen, merkte der Bürgermeister an. „Eingeworfen wurde die Granate jedoch in Grafenhausen“, bestätigte der Rathauschef auf Nachfrage von Gemeinderätin Barbara Bohl (FW). Sie stellte die Frage, wer Munition in dieser Form besitzt und diese leichtsinnig in einem frei zugänglichen Container entsorgt. Sie war sich sicher, dass es kein Versehen war. Vielmehr stelle sich die Frage, ob noch mehr Waffen oder Munition auf Dachböden in Grafenhausen gelagert werden. Ein derartiger Umgang mit Handgranaten sei ein Fall, in dem der Staatsanwalt tätig werden müsse, so Bohl. Ob die Handgranate von einem Einheimischen stammt und von ihm eingeworfen wurde, ist ungeklärt.

„Der Recyclinghof ist öffentlich und kann quasi von jedermann genutzt werden“, hob Christian Behringer in der Gemeinderatssitzung hervor. Generell werde vom Landratsamt darauf hingewiesen, dass Munition, Granaten oder andere explosive Stoffe sowie Schwerter und Ähnliches nicht in die Schrottcontainer der Recyclinghöfe eingeworfen werden dürfe. Vielmehr seien Granaten und andere Kriegswaffen, aber auch Schwerter oder Samuraischwerter bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Diese benachrichtigt den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes.