von Werner Steinhart

„Es war ein sehr abwechslungsreiches Jahr“, so bezeichnete Untermettigens Abteilungskommandant Sven Hainke bei der Hauptversammlung das vergangene Jahr der Freiwilligen Feuerwehr in Untermettingen. Die 19 Mann starke Abteilung wurde zu drei Einsätzen gerufen, alles technische Hilfeleistungen, sowie zu drei Brandwachen. Es wurden 18 Proben abgehalten, wobei Hainke auf den sehr guten Probenbesuch hinwies. Die Herbstabschlussprobe mit Obermettingen am Gasthaus „Hirschen“ in Untermettingen zeigte die gute Zusammenarbeit der Steinatalwehren.

Die Abteilung Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Untermettingen, hat derzeit 19 aktive Feuerwehrmänner. Abteilungskommandant ist Sven Hainke, sein Stellvertreter ist Markus Gisy. Kontakt per E-Mail (svenhainke@t-online.de).

Auch im örtlichen Jahreslauf beteiligte sich die Freiwillige Feuerwehr. Das Instandhalten des Wanderwegs „Herrenwegle“ gehört zu den Aufgaben und wird mit viel Herzblut geleistet. Im vergangenen Jahr musste mit einer Vollerntemaschine der Wanderweg von umgestürzten Bäumen befreit werden. Straßensperrungen und Verkehrsregelung bei örtlichen Festen waren zu verzeichnen, ebenso der Besuch beim Jubiläum der Feuerwehr Grafenhausen und eine Alteisensammlung wurden geleistet. Für die sehr gute Zusammenarbeit bedankte sich Sven Hainke bei seinen Kameraden.

Ühlingen-Birkendorf Gelungens Debüt für neuen Ortsvorsteher Das könnte Sie auch interessieren

Kassierer Andreas Limberger berichtete von einem soliden Kassenstand, was die Kassenprüfer Bernhard Banholzer und Martin Alex bestätigten. Bei den anstehenden Teilneuwahlen gab es Veränderungen. Wiedergewählt wurde Kassierer Andreas Limberger, neu gewählt wurde Schriftführer Lukas Preiser, sein Vorgänger Thomas Lüber gab sein Amt ab. Wiedergewählt wurden die Beisitzer Matthias Jäger und Bernhard Banholzer, neu hinzu kam Samuel Banholzer. 33 Jahre war Thomas Lüber Schriftführer der Untermettinger Wehr, unter fünf Kommandanten. Als Dank überreichte Sven Hainke ihm ein Geschenk. Thomas Lüber wird der Abteilung als aktiver Feuerwehrmann treu bleiben.

Ühlingen-Birkendorf Bei der Probe der Feuerwehren Ober- und Untermettingen fasziniert vor allem die Technik die Besucher Das könnte Sie auch interessieren

40 Jahre im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Untermettingen ist Manfred Dörflinger, dafür dankte und gratulierte der Abteilungskommandant. Die Ehrung wird im Verlauf der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr am 7. März erfolgen.

Ühlingen-Birkendorf 48 Mitglieder sind mit Feuer und Flamme bei der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf dabei Das könnte Sie auch interessieren

Gesamtkommandant Oliver Kraus informierte über die Einführung des Digitalfunks, wobei zunächst der Analogfunk bestehen bleibe. Die Feuerwehr erhält eine neue Tagesdienstkleidung, sie wird in drei Schritten von der Gemeinde angeschafft. Oliver Kraus lobte die Untermettinger: „Ein herzliches Dankeschön und macht weiter so.“ Dank für die Einsatzbereitschaft kam auch von Bürgermeister Tobias Gantert. Er informierte, dass im Haushalt 15.000 Euro vorgesehen sind für den Umbau des Rathauses und einem Mannschaftsraum und appellierte an Eigenleistungen. „Ihr bereichert das Dorfleben auf vielfältige Weise“, sagte Ortsvorsteher Daniel Schliffke und betonte, dass die Ortschaftsverwaltung ein offenes Ohr für die Belange der Wehr habe. DRK-Bereitschaftsleiter Valentin Weißbach wünschte den Feuerwehrkameraden nicht zu viele Einsätze und dankte für die gute Zusammenarbeit.