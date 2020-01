von Werner Steinhart

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2020 von Ühlingen-Birkendorf einstimmig beschlossen. „Wir haben versucht, Wünschenswertes vom Notwendigen zu trennen, und das ist uns gelungen“, sagte Bürgermeister Tobias Gantert. Der Gemeinderat hat in seinen Vorberatungen die Auswahl getroffen, was machbar ist, denn, so der Rathauschef: „Alles ist nicht machbar und nicht finanzierbar.“ Immerhin investiert die Gemeinde in diesem Jahr 6,12 Millionen Euro.

Investitionshaushalt Gesamtkosten für geplante Projekte 6,12 Millionen Euro Einnahmen 3,62 Millionen Euro Zu finanzieren 2,5 Millionen Euro Liquide Mittel 2,72 Millionen Euro Kreditaufnahme 0 Euro Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2020 880.000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 166 Euro

Rechnungsamtsleiter Martin Blum präsentierte den Haushalt erstmals in neuer Form. Seit 2020 sind die Kommunen verpflichtet, das Haushalts- und Rechnungswesen Doppik anzuwenden. Viele Investitionen stehen für eine zukunftsorientierte Entwicklung. Größte Projekte sind der Breitbandausbau im Steinatal für rund 880.000 Euro und der Bau des Regenüberlaufbeckens in Berau für 300.000 Euro.

Einen großen Schritt nach vorn geht die Gemeinde auch mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Löhningen, für die die Auftragsvergaben im März anstehen. 896.000 Euro sind zunächst dafür vorgesehen. Zukunftsweisend ist die Abwasserbeseitigung auf dem Brendener Berg mit dem Bau des Abwassersammlers von Berau nach Gutenburg. 1,56 Millionen Euro sind im Haushalt dafür vorgesehen.

Abgeschlossen wird in diesem Jahr die Ortskernsanierung Ühlingen für insgesamt noch 1.358.250 Euro. Auch die anstehenden Unterhaltungsmaßnamen für Straßen, Kanalisation, Wasserversorgung und gemeindeeigene Gebäude stehen auf der Agenda, so der Rathauschef. Er appellierte an die Gemeinderäte, diese vielen Maßnahmen, auch wenn sie auf den ersten Anhieb nicht einsehbar seien, den Bürgern zu vermitteln.

Finanzrahmen

Den Ausgaben in Höhe von 6,12 Millionen Euro stehen Einnahmen in Höhe von 3,62 Millionen Euro gegenüber. Es bleibt insgesamt ein Finanzierungsbedarf von 2,46 Millionen Euro. Positiv ist, dass für 2020 die vorhanden Liquiditätsreserven in Höhe von 2,72 Millionen noch ausreichen, sodass eine Kreditaufnahme vermieden werden kann. Für Rechnungsamtsleiter Martin Blum steht fest: „Der Haushalt wurde in Sachen Liquidität auf Kante genäht.“

Zufrieden äußerten sich die Fraktionsvorsitzenden: „Die Mittel sind vorhanden und man wird schon sehen, was alles bewältigt werden kann. Und man kann nur hoffen, dass es sich weiter positiv entwickelt“, sagte Peter Meyer (Freie Wähler). Es sei auch ein richtiger Schritt gewesen, einen zweiten Mann in der Bauverwaltung einzustellen. Zum neuen Finanzrecht Doppik stellte Meyer fest: „Es macht mir Angst, dass es so kompliziert geworden ist.“

„Es wird sich zeigen, was wir nach einem Jahr geschafft haben“, sagte Albert Baumeister (CDU). Große Maßnahmen stünden bevor, und wenn diese abgeschlossen sind, werde man wieder etwas mehr Luft haben. Beide Fraktionssprecher dankten Rechnungsamtsleiter Martin Blum für das große übersichtliche Zahlenwerk.