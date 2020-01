von Wilfried Dieckmann

Die Partnerschaft zwischen Grafenhausen und der sächsischen Gemeinde Dörnthal im Erzgebirge, die mittlerweile in die Stadt Olbernhau eingemeindet ist, besteht in diesem Jahr seit 30 Jahren. Bürgermeister Christian Behringer informierte bei der Bürgerversammlung, dass sich eine Delegation aus der Partnergemeinde zur Feier des runden Geburtstags angekündigt hat. Ob es einen offiziellen Festakt geben wird, steht noch nicht fest. In Staufen sprach der Rathauschef von „kleinen Feierlichkeiten“.

DörnthalDie sächsische Gemeinde Dörnthal im Erzgebirge kann seit der Wiedervereinigung auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die ehemals selbstständige Kommune wurde in der Amtszeit von Bürgermeister Reiner Lippmann, der die Partnerschaft mit Erich Kiefer ins Leben gerufen hatte, 1999 in die Stadt Pfaffroda eingemeindet. 2017 folgte ein neuer Zusammenschluss mit der Stadt Olbernhau.

Vor nahezu drei Jahrzehnten bezeichnete es der damalige Bürgermeister Reiner Lippmann aus der sächsischen Gemeinde Dörnthal als Glücksfall, dass er den damaligen Bürgermeister und Kreisrat Erich Kiefer bei einem Besuch der Kreistagsmitglieder aus Waldshut im Landkreis Marienberg kennenlernte. Damals reiste eine größere Delegation vom Schwarzwald ins Erzgebirge und führte Gespräche auf Landkreis­ebene zwischen den Kreisen Waldshut und Marienberg. Im Mittelpunkt stand damals die Unterstützung der kommunalen Verwaltung nach der Wiedervereinigung. Die bestehende Freundschaft zwischen Grafenhausen und Dörnthal wurde mittels einer Partnerschaftsurkunde 2004 offiziell dokumentiert.

Die selbstständige Kommune Dörn­thal gibt es nicht mehr. Mit 1250 Einwohnern war sie nicht mehr lebensfähig und wurde in die Stadt Pfaffroda eingemeindet. Diese Interessensgemeinschaft hielt aber nicht lange, der Gesetzgeber forderte größere Einheiten. So kam der Zusammenschluss mit der Stadt Olbernhau, die an Einwohnerschwund litt und seit der Wiedervereinigung von 14.000 auf 8500 Einwohner schrumpfte.

So war es nicht verwunderlich, dass die politisch Verantwortlichen nach den Worten von Rainer Lippmann gierig die Finger nach den umliegenden Dörfern ausstreckten, um die Anzahl der Bürger aufzustocken. Lange Zeit haben sich die Kommunalpolitiker gegen einen Zusammenschluss gewehrt, mussten sich aber geänderten Mehrheitsverhältnissen beugen. Somit sei es nicht ganz einfach gewesen, die Partnerschaft mit Grafenhausen aufrecht zu erhalten. Dies sei nur dank des unermüdlichen Einsatzes von Dörnthals Ortsvorsteher Dietmar Ihle gelungen.

Doch was wäre eine Freundschaft ohne einen Austausch zwischen den Menschen? Den jüngsten Kontakt gab es vor zwei Jahren auf Einladung der Ortsverwaltung aus Dörnthal zum Klitscherfest. Mit dem Gastspiel der Musikformation Gupfenstecher wurde im Erzgebirge ein Zeichen in Sachen Partnerschaft gesetzt. Auch auf politischer Ebene gab es Gespräche zwischen Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer und seinem sächsischen Amtskollegen Heinz-Peter Haustein (Stadt Olbernhau). Beide Rathaus­chefs bekräftigten die Freundschaft zwischen den Gemeinden und kündigten eine Partnerschaftsfeier zum 30-jährigen Bestehen in zwei Jahren an.

„Denkbar wäre eine Gratulationsfahrt, wenn Christian Behringer die Bürgermeisterwahl zur zweiten Amtszeit gewonnen hat“, meinte Bürgermeister Haustein vor zwei Jahren. Da Behringer sich in seiner zweiten Amtszeit befindet, kann sein Kollege aus dem Erzgebirge mit dem 30-jährigen Bestehen seine Gratulationsfahrt verknüpfen. Geplant ist ein Freundschaftstreffen in Grafenhausen am 19. und 20. September, an dem der Naturparkmarkt stattfindet und das SWR1-Pfännle zu Gast auf dem Rathausplatz ist.