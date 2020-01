von Werner Steinhart

„Ich danke euch für die Unterbringung der DRK-Rettungswache in den vergangenen fünf Jahren im Feuerwehrgerätehaus“, sagte Bürgermeister Tobias Gantert bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen. Die Ühlinger Wehr beklagte sich im vergangenen Jahr über die dadurch entstandenen überaus beengten Raumverhältnisse. Im September des vergangenen Jahres zog die DRK-Rettungswache dann ins Ühlinger Gewerbegebiet um. „Das Feuerwehrgerätehaus steht uns jetzt wieder vollumfänglich zur Verfügung“, freute sich Abteilungskommandant Michael Gampp.

Die Einsatzabteilung Die Feuerwehr Ühlingen wird von Abteilungskommandant Michael Gampp und Stellvertreter Klaus Müller geleitet und hat derzeit 39 aktive Feuerwehrmitglieder, darunter zwei weibliche. Des Weiteren gibt es vier Ehrenmitglieder. Die Abteilung verfügt über ein LF16/12, ein Mannschaftstransportfahrzeug und einen Hochwasseranhänger.

Der Kommandant sprach von einem eher ruhigen Jahr. Die Wehr wurde zu 21 Einsätzen gerufen, darunter zehn technische Hilfeleistungen und elf Brandeinsätze verschiedener Kategorien. Michael Gampp lobte seine stets motivierten Feuerwehrkameraden, was man auch an der Beteiligung der 16 Proben sehe. 100-prozentige Probenbesucher waren Franz Thoma und Bernhard Duttlinger.

Ühlingens Abteilungskommandant Michael Gampp (Zweiter von rechts) bei der Schauübung zusammen mit dem DRK anlässlich des Umzugs der DRK-Rettungswache aus dem Feuerwehrgerätehaus ins Gewerbegebiet. | Bild: Werner Steinhart

Dazu kamen noch eine Übung im Pflegeheim mit Unterweisung des Personals in Feuerlöscher und eine Herbstabschlussprobe mit der Feuerwehr Birkendorf und dem DRK Schlüchttal. Dank galt Gerätewart Franz Thoma für seine Arbeit, das 25 Jahre alte Löschfahrzeug sei in bestem Zustand. Auf Kreisebene wurden Lehrgänge besucht.

Den Kindergartenkindern wurde die Arbeit der Feuerwehr vorgestellt. Die Pflege des Rastplatzes Donnerberghütte ist ebenso eine Aufgabe der Abteilung. Gampp sagte: „Das Grillfest, zu dem die Bevölkerung eingeladen wird, auf der Donnerberghütte ist fester Bestandteil im Jahreslauf der Wehr.“ Der Kommandant lobte auch die hervorragende Kameradschaft. Schriftführer Matthias Gantert informierte umfangreich und Kassierer Stefan Gampp zog eine positive Bilanz.

Neues Fahrzeug in Aussicht

Bürgermeister Tobias Gantert dankte den Kameraden für ihren Einsatz in einem arbeitsreichen Jahr. Im Fokus der kommenden Jahre stehe die Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug). Die Förderanträge werde die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf in diesem Jahr stellen. Der Rathauschef beförderte drei Feuerwehrmitglieder: Sandra Breier zur Oberfeuerwehrfrau, Stefan Ebner zum Hauptfeuerwehrmann und Joachim Leitz zum Feuerwehrmann.

Seit Jahrzehnten setzen sich diese Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen ehranamtlich für die Sicherheit der Mitbürger ein (von links): stelvertretender Kommandant Klaus Müller, Matthias Gantert (25 Jahre), Marco Gutknecht (25 Jahre), Christoph Betz (40 Jahre), Stefan Ebner (15 Jahre), Gerhard Albicker (25 Jahre) und Kommandant Michael Gampp. Bilder: Werner Steinhart

Gesamtkommandant Oliver Kraus informierte über die Einführung des Digitalfunks in diesem Jahr, die Dienstkleidung für die Feuerwehrmitglieder ist bewilligt und er lud zur Hauptversammlung am 7. März nach Brenden ein. Tobias Schäuble von der Jugendfeuerwehr bedankte sich für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit und lud zum Wettbewerb „Sport – Spiel – Feuerwehr“ am 20. September in Ühlingen ein. Bevor es zum gemeinsamen Essen ging, dankte der stellvertretende Kommandant Klaus Müller Michael Gampp für seinen Einsatz.