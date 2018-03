Ühlingen-Birkendorf Die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf bringt Projekte für die Zukunft auf den Weg

Anschaffungen bringen bei der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf den Feuerwehrbedarfsplan einen Schritt weiter. Treue Kameraden erhalten Ehrenzeichen in Gold und Silber.

Zwar hielt sich das Ausrücken mit 29 Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf in Grenzen, doch von einem normalen Feuerwehrjahr wollte Kommandant Oliver Kraus bei der Hauptversammlung nicht sprechen. Grund war die Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs LF 10 für die Einsatzabteilung Birkendorf, die Anschaffung neuer Einsatzkleidung für die Mannschaften und neues Schlauchmaterial im Wert von 10 000 Euro. Dazu kam noch der positive Zuschussbescheid für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für die Einsatzabteilung Riedern am Wald-Hürrlingen. „All diese Projekte bringen die FFW bei der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans und des damit erstellten Fahrzeugkonzepts bedeutend voran“, so Kraus.

Ortsvorsteher Alexander Weiß hieß die zahlreichen Feuerwehrmitglieder willkommen und stellte den Ortsteil vor. Mit 29 Einsätzen, darunter acht Brandeinsätzen, waren die Wehrleute stark gefordert. Es galt wieder, das gesamte Einsatzspektrum abzudecken. Bei 16 technischen Hilfeleistungen musste eine Person gerettet werden. Allerdings gab es auch fünf Fehlalarme zu verzeichnen, alle durch Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Über die Grenzen der Gemeinde hinaus war die Feuerwehr beim Großbrand in der Firma Witholz in der Witznau dabei. Der Einsatz habe gezeigt, wie gut interkommunale Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Waldshut-Tiengen funktioniert. 32 Feuerwehrmitglieder waren auf Fort- und Weiterbildungslehrgängen. Auch für 2018 kann Kraus ein reges Interesse an Lehrgängen wahrnehmen. Dass die Mannschaftsstärke seit Jahren konstant bleibt, ist mit ein Verdienst der Jugendfeuerwehr, so Oliver Kraus. Er dankte der Leitung und den Ausbildern.

Ein schmerzlicher Verlust traf die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf im Juni. Im Alter von 50 Jahren starb der stellvertretende Kommandant Alfons Buchmüller, wichtiger Funktionsträger und langjähriger Feuerwehrkamerad. Die in jüngster Zeit gesuchte Lösung für einen Kommandantenstellvertreter kam zu keinem Ergebnis, da man sich eine Person wünschte, die zum einen kein Abteilungskommandant sein soll, selbstständig die Einsatzleitung übernehmen kann, der Arbeitsplatz sollte in der Gemeinde sein, eine Verjüngung sollte stattfinden und, wenn möglich, sollte eine weitere Einsatzleitung wie Berau und Ühlingen vertreten sein. So werde es noch mehr Zeit brauchen, um eine nachhaltige Lösung zu finden. „Wir bleiben an diesem Thema in 2018 dran“, versprach Oliver Kraus.

Bürgermeister Tobias Gantert betonte die Wichtigkeit der einzelnen Ortsteilwehren, damit sei man stark durch Ortskenntnisse, stark weil schnell im Einsatz, stark durch die Akzeptanz durch die Bevölkerung und stark durch die Zusammenarbeit. „Wir brauchen diese Struktur, eine Zentralisierung wäre nicht das Richtige“, sagte der Rathauschef. Er dankte allen Feuerwehrmännern sowie dem Kommandanten und seinem Team für ihren Einsatz. Für Kreisbrandmeister Thomas Santl war der Besuch in Ühlingen-Birkendorf seine Abschiedsvorstellung. Er sprach der Feuerwehr ein großes Lob aus und zeichnete aktive Wehrmänner aus. Grüße kamen auch von den Kommandanten der umliegenden Gemeinden und den DRK-Ortsverbänden Schlüchttal und Steinatal

Die Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf teilt sich in sieben Abteilungen auf und hat eine Stärke von 161 Feuerwehrkameraden, darunter vier weibliche Feuerwehrmitglieder. Die Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf hat 47 Kinder und Jugendliche. Gesamtkommandant ist Oliver Kraus, sein Stellvertreter ist Andreas Moosmann. Kontakt über Oliver Kraus, Telefon 0171/753 82 99, oder per E-Mail (kraus-umwelttechnik@t-online.de).