von Paula Baumann

Schon früh am Morgen fanden sich die ersten Besucher der Chilbi in Birkendorf auf dem Markt ein, richtig voll wurde es dann zur Mittagszeit und sobald die Schulen ihren Unterricht beendet hatten, waren auch die Kinder auf dem Markt anzutreffen. Für die Kinder war das Größte wieder das „Jumpfly“, ein Hüpf-Flugvergnügen für die Besucher.

Die erste Schicht der katholischen Frauen am frühen Morgen. | Bild: Paula Baumann

Die Chilbi weckt auch Heimatgefühle bei vielen ehemaligen Birkendorfern, die heute auswärts ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben. Chilbi ist die Gelegenheit , wieder einmal ins Dorfleben einzutauchen. Dies ist seit Langem eine lieb gewonnene Tradition und so trafen sich auch dieses Jahr Freundesgruppen, Bekannte von früher und Familien in der Birkendorfer Bühlstraße, um gemeinsam über den Markt zu schlendern und sich entweder beim reichhaltigen Angebot der Vereine zu stärken oder nach dem Marktbesuch in einer der Gaststätten oder dem Café im Ort zu verweilen.

In der Bühlstraße waren die Marktstände aufgebaut. | Bild: Paula Baumann

Das Angebot war vielfältig und auch in Zeiten des Internethandels wurde gern vor Ort gefeilscht und eingekauft. Wie früher versorgen immer noch viele Mütter auf dem Chilbimarkt ihre Kinder mit Mützen, Handschuhen oder Hausschuhen. Viele Großeltern waren mit ihren Enkelkindern gekommen und die strahlenden Kinderaugen wegen der neuen Errungenschaften zeigten, dass Oma oder Opa ihren Geschmack getroffen hatten. Auch die Vereine und anderen Marktbeschicker zeigten sich mit dem Ergebnis des Tages zufrieden und wollen nächstes Jahr wieder dabei sein. Die Organisation des Marktes lag in den bewährten Händen von Tanja Dörflinger und Stefanie Schropp. Unterstützt wurden sie von Mark Stengel und Ortsvorsteher Norbert Schwarz.

Die Ursprünge

Ursprünglich war der Markt vor allem für die Bauern wichtig, konnten sie hier doch alles kaufen, was sie für die Arbeit auf dem Hof und dem Feld brauchten. Knechte und Mägde bekamen vor Chilbi ihren Lohn für die Arbeit des Sommers und freuten sich auf die Einkaufsmöglichkeit und vor allem auf den Chilbitanz, die Gelegenheit, einen Partner zu finden.