Waldshut-Tiengen Die Bürger von Riedern am Wald erhalten Lob für ihr großes Engagement

Ortsvorsteher Albert Baumeister hebt bei der Bürgerversammlung den Einsatz der Menschen und die positive Entwicklung der Ortschaft hervor.

Ortsvorsteher Albert Baumeister zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung und dem Engagement der Bevölkerung in Riedern am Wald. Das Interesse der Bevölkerung am Dorf und an der Gesamtgemeinde hat sich auch bei der gut besuchten Bürgerversammlung gezeigt.

„Selbstverständlich hat Riedern nicht alles vor Ort, aber wir haben ein sehr intaktes Dorfleben, das von vielen Vereinen geprägt und von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gepflegt wird, wir präsentieren jederzeit ein gepflegtes Dorf“, sagte Baumeister. Er zeigte sich erfreut, dass zur Bürgerversammlung eingeladen werden kann und bedankte sich beim Bürgermeister für die Bereitschaft, den Bürgern Rede und Antwort zu stehen.

Besonders hob der Ortsvorsteher hervor, dass in Riedern im abgelaufenen Jahr viele große und zahlreiche kleinere Maßnahmen erledigt werden konnten. Fertiggestellt wurde die Außenanlage beim Flüchtlingsheim, Bauerwartungsland wurde erworben und in der Propsteistraße wurde der Kanal saniert. Ein großes Anliegen konnte mit der Anlage von einem neuen Urnenfeld verwirklicht werden. Eine Solarleuchte, ein Robidog, Infotafeln für die Ortseingänge, die Einzäunung beim Kindergarten, eine Garage für die Spielgeräte und einiges mehr wurde teils durch Spenden, teils durch ehrenamtliches Engagement und vieles durch die gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof und der Verwaltung erledigt.

Über eine gute Entwicklung in der Gesamtgemeinde berichtete Bürgermeister Tobias Gantert. Die Wirtschaft boome und die Finanzentwicklung in der Gemeinde sei, im Trend von Bund und Land, gut. Gebührenerhöhungen wird es lediglich bei den Kindergärten geben. Man wird sich an die Landesempfehlung halten.

In allen Ortsteilen stehen Projekte an, viele werden in Angriff genommen. Für Riedern stehen 2018 die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs und der Anbau des Gerätehauses an. Für das Bauerwartungsgebiet „Hummelberg“ soll der Flächennutzungsplan erweitert werden. Auch das Hausarztproblem wurde angesprochen. „Das Problem der ärztlichen Versorgung haben alle ländlichen Gemeinden, nicht nur wir. In Zukunft wird sich die Frage stellen wie wir einen Arzt erreichen“, so der Bürgermeister. Eine Nachbarschaftshilfe, die von der Gemeinde ins Leben gerufen wird, könne dabei wichtige Aufgaben erfüllen, wie beispielsweise Fahr- und Versorgungsdienste.

Riedern am Wald sei kein unbekanntes Dorf. Durch Führungen im Kloster, Trauungen im Pfarrsaal und Pfarrgarten oder den Mittelaltermarkt kommen viele Besucher. Aus einem weiten Umkreis kommen die Kunden in die gemeindeeigene Mosterei, die von Rudolf Kromer betreut wird. Mit dem Kindergarten biete Riedern den Bauwilligen einen wichtigen Entscheidungsaspekt. Die Bürger äußerten sich zufrieden mit dem Winterdienst. Michael Pfleghaar bedankte sich im Namen der Motorradfreunde bei Bürgermeister und Ortsvorsteher für die gute Unterstützung.