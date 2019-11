Der Termin

Die Buch- und Adventsausstellung in der katholischen Pfarrbücherei Grafenhausen wird am Samstag, 16. November, um 16 Uhr durch Bürgermeister Christian Behringer eröffnet und dauert bis 20 Uhr. Am Sonntag ist die Veranstaltung von 11 bis 17 Uhr geöffnet.