Ühlingen-Birkendorf/Brenden Die Brendener Vereine warten auf den Neubau der Dorfhalle

Die Dorfhalle ist ein großes Thema bei der Bürgerversammlung in Brenden. Der neue Veranstaltungsraum soll rund 1,6 Millionen Euro kosten.

Zur Bürgerversammlung trafen sich die Brendener in ihrer Dorfhalle. Doch die Ära des 60 Jahre alten Veranstaltungsortes neigt sich dem Ende zu. Längst ist die Halle nicht mehr den Anforderungen an die Sicherheit gewachsen. Damit die Brendener ihre Bürgerversammlung abhalten konnten und auch die anderen Veranstaltungen gesichert sind, musste das Dach als Auflage der Statiker durch Stützbalken gesichert werden. Der Kostenaufwand betrug 18 000 Euro. Im Fokus der nächsten zwei Jahre steht ein Neubau.

Es gab rege Diskussionen, ob eine Sanierung ausreicht oder ein Neubau erforderlich ist. Auch der Gemeinderat und Bürgermeister Tobias Gantert waren zunächst für eine Sanierung, zumal man bereits geforderte Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2016 durchgeführt hatte. Der Wunsch des Brendener Ortschaftsrats und der Brendener Vereine lief jedoch auf einen zweckmäßigen Neubau hinaus. Dies wurde schließlich untermauert durch die Berechnung der Statik des Daches: Sie ließ zu wünschen übrig. Die Dachlast beträgt derzeit nur 70 Kilogramm pro Quadratmeter, gefordert sind aber über 200 Kilogramm pro Quadratmeter.

Nach diesen statischen Berechnungen stand für Gemeinderat, Bürgermeister und Ortschaftsrat fest: Neubau. Ob die neue Dorfhalle am selben Ort aufgebaut werden soll oder „auf der grünen Wiese“ muss noch diskutiert werden. Die Ortschaftsverwaltung und die Vereinsvertreter favorisieren einen Neubau an alter Stelle. Zunächst sollen in diesem Jahr verschiedene Hallen besichtigt werden, die der zukünftigen in Größe und Bauart entsprechen. Danach soll es an die Planung gehen. In diese Planungen werden neben dem Gemeinderat auch die Ortschaftsverwaltung und vor allem auch die Vereinsvertreter miteinbezogen werden, betonte Bürgermeister Tobias Gantert.

Für Ortsvorsteher Ralf Isele steht aber fest: „Die Halle soll kein Prunkbau werden, sondern ein Mehrzweckgebäude, das absolut praxisbezogen sein soll ohne Schnickschnack.“ Bewusst ist man sich in Brenden, dass in den kommenden Jahren für diese Maßnahme große finanzielle Mittel erforderlich sind und man sich derzeit an Investitionen zurückhält. Die Kosten für den Neubau der Halle werden rund 1,6 Millionen Euro betragen. Im Namen der Vereine bedankte sich der Vorsitzende der Trachtenkapelle Brenden, Werner Isele, für die Entscheidung, eine neue Halle zu bauen bei Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ortschaftsrat.

Über die Arbeit des Gemeinderats referierte Gemeinderat Otmar Bockstaller. Bürgermeister Tobias Gantert informierte über den Haushalt und die Situation des Kindergartens Berau-Brenden (wir berichten noch). Die Bürgerversammlung wurde von der Trachtenkapelle Brenden unter der Leitung von Dietmar Würth umrahmt.