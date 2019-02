von Elisabeth Baumeister

„Es macht richtig Spaß, dass das Haus voll ist,“ mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende des Imkervereins Schlüchttal, Bernhard Heer, die Vereinsmitglieder in großer Zahl sowie fünf Neuzugänge. Außerdem hieß er fünf Neumitglieder willkommen. Vom Imkerverein Schlüchttal, mit Mitgliedern aus Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, Stühlingen und Wutöschingen werden 241 Bienenvölker gehalten, ein Rückgang zum Vorjahr um 28 Völker.

In ihrem Rückblick ging die Schriftführerin Monika Schwarz auch auf das außergewöhnliche Wetterjahr 2018 ein. Niederschlagsarm und extrem lange sehr heiß, das war auch für die Bienen Mehrarbeit. Die Imker hoffen für das Frühjahr noch auf Regen.

Schüler werden zu Imkern

Überaus positiv hat sich die „Schul-Imkerei“ entwickelt. Bernhard Heer konnte die Schüler der sechsten und siebten Klasse für die Imkerei begeistern, acht Schüler sind auch voll bei der Sache geblieben. Sie treffen sich alle zwei Wochen zu einer Arbeitsgemeinschaft. Sie wurden mit Schutzkleidung ausgestattet und in die Arbeit eines Imkers eingeführt. Beim Weihnachts-Büchermarkt konnten die Imker ihren Honig anbieten, der auch schnell ausverkauft war. Am „Tag der Vereine“ in Grafenhausen haben die Imker mit einem Schaubienenvolk teilgenommen. „Das ist sehr gut angekommen, es war wirklich toll“, so der Vorsitzende.

Teil von Festen

Bürgermeister Christian Behringer hat sich für die Beteiligung bedankt („Toll, dass ihr dabei wart.“) und auch auf die Veranstaltung für dieses Jahr hingewiesen. Der Imkerverein plant, am „Tag der Honigbiene“ im Haus der Sinne in Grafenhausen und am Hochschwarzwälder Familienfest im Skulpturenpark dabei zu sein. Kassenwart Gerhard Rombach berichtete über einen soliden Kassenstand. Er hat auch die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung für den Imkerverein auf den Weg gebracht. Der Vorsitzende hat sich dafür bei Gerhard Rombach besonders bedankt. „Du bist ein riesiger Glücksfall für uns, du hast die Sache perfekt umgesetzt.“ Die Versammlung hat der Beschlussfassung einstimmig zugestimmt.

Wahlen

Bei der Wahl hat Egon Mülhaupt neu das Amt des Beisitzers übernommen. Die anderen Ämter konnten nicht neu besetzt werden. Für die kommenden drei Jahre wurden Bernhard Heer zum Vorsitzenden, Norbert Güntert zum stellvertretenden Vorsitzenden, Monika Schwarz zur Schriftführerin und Gerhard Rombach als Kassierer sowie die Beisitzer Josef Weiß und Klaus Dilger einstimmig wiedergewählt.

Wahlleiter Norbert Schwarz, Ortsvorsteher von Birkendorf, bat um die erforderliche Vorarbeit für die nächste Wahl: „Es wäre wichtig, dass es weitergeht.“ Dem Imkerverein liegt daran, die Natur und die Insekten der Öffentlichkeit näher zu bringen und den Neuimkern als Ratgeber zur Seite zu stehen.

Insektenschutz

Die Imker weisen darauf hin, dass vor allem das Anlegen von Blühflächen sehr wichtig ist. „Insektenschutz geht uns alle an“, sagte der Vorsitzende Bernhard Heer, der das 125-jährige Bestehen des Imkervereins Schlüchttal im Jahr 2021 bereits in den Blick nimmt.