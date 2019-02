Die vierte Klasse der Grundschule Berau ist unter den Preisträgern des bundesweiten Wettbewerbs „Mathe im Advent 2018“. Die Teilnehmer mussten dafür in der Vorweihnachtszeit mathematische Knobeleien lösen. Im Regierungsbezirk Freiburg gingen mit Unterstützung der Gisela-und-Erwin-Sick-Stiftung 4909 Jugendliche aus 193 Schulen an den Start. Die besten Schulen und Klassen in Südbaden wurden bei der Preisverleihung im Sick-Bildungshaus in Waldkirch mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 7200 Euro belohnt.

Die Berauer Viertklässler wurden in Südbaden die beste Klasse in ihrer Jahrgangsstufe und erhielten ein Preisgeld von 200 Euro für die Klassenkasse. Im bundesweiten Wettbewerb schnitten die Berauer Grundschüler sehr gut ab und belegten den vierten Platz in dieser Preiskategorie. „Solch ein Preis gibt den Kindern Selbstvertrauen in ihr Tun und die Erfahrung, dass es sich lohnt, sich auch bei schwierigen Aufgaben durchzuboxen. Als Mathematiklehrer der Viertklässler begeistert es mich immer wieder, wie selbstverständlich sich die Kinder in ein Schulnetzwerk einloggen und verantwortungsbewusst auf einer Internetplattform arbeiten. Die mediale Arbeit als Referenzschule des Landesmedienzentums trägt Früchte“, betont Rektor Michael Weeber.

24 Türchen mit Aufgaben

Unter dem Motto „Rechnest Du noch oder denkst Du schon“ hatten die Jugendlichen eifrig geknobelt, um den kniffeligen Aufgabenmix zu lösen, der sich hinter den 24 Türchen für die Klassenstufen vier bis sechs im digitalen Mathe-Kalender verbarg. Dabei konnten die Grundschüler entdecken, wie Mathematik bei Alltagsproblemen helfen kann – und dass es dabei nicht nur ums Rechnen geht.

Haus vom Nikolaus in 3D

Herausforderungen waren beispielsweise die Wahl einer geschickten Sitzordnung bei einer Prüfung, die Anzahl an Tricks bei einem Sprungwettbewerb oder die Hilfe beim Bau eines dreidimensionalen Hauses des Nikolaus. Die Sick-Stiftung übernahm in den Postleitzahl-Regionen 77, 78 und 79 auch die Teilnahmegebühren des kostenpflichtigen Klassenspiels für alle Schulformen.