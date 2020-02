von Werner Steinhart

Mit dem Verkauf des ehemaligen Schulhauses in Brenden, das in den vergangenen Jahren den Kindergarten beherbergt hat, geht eine Ära zu Ende. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, das Gebäude, das laut Gutachten einen Verkehrswert von 241.000 Euro hat, zu verkaufen.

Zum Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 wurde die Kindergarten-Außenstelle in Brenden geschlossen. Die Kinder werden zwischenzeitlich, nachdem der Kindergarten St. Elisabeth in Berau saniert und erweitert wurde, in Berau betreut. Die Wohnung im Obergeschoss des Verkaufsobjekts steht schon seit längerer Zeit leer; Bemühungen, einen Mieter zu finden, blieben erfolglos. Daher soll das Gebäude im jetzigen Zustand verkauft werden. Die für den Friedhof erforderliche Fläche von 250 Quadratmetern soll zuvor vom Grundstück abgetrennt werden.

Der Gutachterausschuss der Gemeinde wurde beauftragt, ein Gutachten über den Verkehrswert zu erstellen und ermittelte einen Betrag in Höhe von 241.000 Euro bei einer Grundstücksfläche von 1450 Quadratmetern. Für den Verkauf im offenen Bieter-Verfahren soll die LBS, Beratungsstelle Bonndorf beauftragt werden, so der Beschluss des Gemeinderats.

Die Geschichte des Kindergartens

Rund 45 Jahre hatte Brenden einen eigenen Kindergarten. Initiator zur Errichtung eines Kindergartens war der spätere Ortsvorsteher Rudolf Zimmermann und im Dezember 1974 konnte der Kindergarten im leerstehenden ehemaligen Schulhaus eröffnet werden. Im Februar 2010 beschloss der Gemeinderat das Aus für den Brendener Kindergarten, für die acht Kinder bestand die Möglichkeit zum Besuch im Kindergarten Berau und so schloss der Kindergarten im Sommer 2010.

Die Kindergärten Kommunale Kindergärten „Kunterbunt“ Birkendorf, „Sternschnuppe“ Riedern a. W., „Purzelbaum“ Ühlingen, Kinderkrippe „Wirbelwind“ in Ühlingen. Katholische Kindergärten „St. Elisabeth“, Berau-Brenden, Träger Seelsorgeeinheit Maria Bronnen und „St. Jakobus“ Untermettingen, Träger Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal.

Doch im Kindergarten St. Elisabeth wurde der Platz knapp, sodass der Kindergarten Brenden wieder in Betrieb genommen werden musste. Nach 19 Monaten öffnete der Kindergarten Brenden im Frühjahr 2012 wieder, jetzt als Außenstelle des Berauer Kindergartens unter der Trägerschaft der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen. Im vergangenen Jahr wurde der Kindergarten Berau saniert und erweitert, sodass genügend Platz für die Kinder aus beiden Berggemeinden besteht. „Die geringe Belegungszahl ließ den Betrieb der Außenstelle Brenden nicht mehr rechtfertigen“, führte Bürgermeister Tobias Gantert aus. So wurde der Kindergarten Brenden am Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 endgültig beschlossen.