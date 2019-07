Am Mittwoch ließ sich ein Wohnmobil in Untermettingen (Gemeinde Ühlingen-Birkendorf) nach einem Kabelbrand nicht mehr steuern. Der 81 Jahre alte Fahrer konnte nichts tun, als sein Gefährt nach unkontrollierter Fahrt talwärts umkippte und einen Holzverschlag abriss. Dem Mann ist nichts passiert, doch mussten an der Strecke unter anderem ein Hydrant und eine Laterne dran glauben.