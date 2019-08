von Wilfried Dieckmann

Dem Wald geht es schlecht – er ist offensichtlich eher Klimaopfer als Klimaretter. Dies wurde deutlich beim ersten Runden Tisch „Prima Klima?“. Auch bei der nächsten Veranstaltung am 30. August um 19 Uhr im Nabu-Zentrum in Birkendorf am Naturena Badesee steht bei der Lesung mit Professor Hansjörg Küster der Wald im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei.

Hansjörg Küster kommt zu einer Lesung nach Birkendorf. Bilder: Dieckmann | Bild: Dieckmann

Der Schädlingsbefall durch den Borkenkäfer hat den Zustand des Waldes im Landkreis Waldshut durcheinander gewirbelt. Die Diskussionsrunde unter dem Titel „Prima Kima?“ mit Fachleuten hatte der Nabu-Bezirksverband Südbaden mit dem Kreisforstamt im Nabu-Zentrum am Naturena Badesee organisiert. Dass mit Auswirkungen des Klimawandels zu rechnen sei, war klar – die Geschwindigkeit der Veränderungen überraschte selbst die Experten.

Kreis Waldshut Ministerpräsident Winfried Kretschmann wünscht den borkenkäfergeplagten Waldbesitzern im Kreis Waldshut gute Nerven und verspricht Hilfe Das könnte Sie auch interessieren

Beim ersten Runden Tisch im Naturschutzzentrum Birkendorf nannte Kreisforstchef Helge von Gilsa Schlagworte wie Schädlingsbefall und durch Trockenheit geschädigte Waldbestände. Sein Fazit: Es sei ein Dialog zwischen Fachleuten und Interessenvertretern nötig, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wie ernst die Lage wirklich ist, zeigte der Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sich im Oberen Schlüchttal über die dramatische Entwicklung selbst ein Bild gemacht hat, mehr als deutlich.

Kreis Waldshut Viele Waldbesitzer im Kreis Waldshut resignieren angesichts der extremen Schäden durch Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer Das könnte Sie auch interessieren

Der Wald ist für die meisten der Inbegriff von Natur, die Gegenwelt zur Zivilisation. Das neue Buch von Professor Hansjörg Küster setzt den vielen Mythen und Mutmaßungen über das Naturphänomen Wald eine anschauliche Darstellung seiner permanenten Entwicklung und Veränderung entgegen. Der Wald dient nicht nur ökonomischen Interessen und der Erholung: Gerade angesichts der Erderwärmung kommt einer nachhaltigen und langfristigen Waldwirtschaft wachsende Bedeutung zu. „Der Wald hat nicht nur eine Geschichte, stets ist er auch ein Spiegel unseres Umgangs mit der Natur“, ist sich Hansjörg Küster sicher, der als Professor für Pflanzenökologie am Institut für Geobotanik der Leibniz Universität in Hannover tätig ist.