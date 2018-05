Ühlingen-Birkendorf Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Riedern kann bald beginnen

Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Riedern kann bald beginnen

Der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf vergibt Aufträge für Zimmerer-, Erd- und Rohbauarbeiten beim Feuerwehrgerätehaus in Riedern an Firmen aus Grafenhausen und Bernau.

Das Feuerwehrgerätehaus in Riedern muss für das neue Fahrzeug baulich erweitert werden. Die Arbeiten dafür wurden beschränkt ausgeschrieben. Sechs Fachfirmen wurden aufgefordert, für die beiden Gewerke Rohbau- und Zimmermannarbeiten Angebote einzureichen. Wie Bürgermeister Tobias Gantert in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, sind vier Angebote eingegangen, die vom Birkendorfer Ingenieurbüro Rheiner und Villinger geprüft wurden. Der Baubeginn wurde bei den Erd- und Rohbauarbeiten auf den 1. Mai, die Fertigstellung auf den 31. Juli terminiert. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an die Firma Amann aus Grafenhausen zum Angebotspreis 46 221 Euro.

Für die Ausführung der Zimmerarbeiten sind ebenfalls vier Angebote eingegangen. Das günstigste kam mit 25 288 Euro von der Firma Bruno Kaiser aus Bernau. Im Nachgang der Ausschreibungen war im Leistungsverzeichnis eine „Massenverschiebung“ entdeckt worden, sodass nach Angaben des Rathauschefs eine Position deutlich reduziert werden musste. Durch diese Verschiebung hat sich jedoch an der Reihenfolge der Bieter nichts geändert. Das Unternehmen aus Bernau hatte auch hier mit 16 684 Euro das günstigste Angebot vorgelegt.

Im Haushalt sind für die Gesamtmaßnahme 133 900 Euro veranschlagt. Nach der Vergabe der Arbeiten für Rohbau und Zimmerer verbleiben noch 76 684 Euro für Dachdichtung, Estrich, Fliesen, Elektro, Heizungsanschluss, Tore/Fenster/Türen, Putz- und Malerarbeiten sowie Planungs- und Baunebenkosten.

Es ist gängige Praxis, dass bei Gewerken mit bekannten Auftragnehmern Abschlagzahlungen ohne genaue Mengenberechnungen anerkannt werden. Die erbrachten Leistungen lassen sich meistens überblicken und von Mitarbeitern der Verwaltung überschlägig abschätzen. Diese Praxis aber wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) moniert, wie Bürgermeister Tobias Gantert im Gemeinderat berichtete. Gegenstand der Prüfung waren die Bauausgaben der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016. Insgesamt fiel die Prüfung aber positiv aus. „Es werde sehr sauber und gewissenhaft gearbeitet, und die bei der letzten Prüfung festgestellten kleineren Mängel seien beseitigt“, informierte der Rathauschef über das Ergebnis.

Bürgermeister Tobias Gantert betonte, dass die Praxis der Abschlagzahlungen von der Verwaltung in Ühlingen-Birkendorf nicht geändert wird: „Wir arbeiten mit unseren Firmen im Regelfall gut zusammen und werden keine detaillierten und prüfbaren Abschlagsrechnungen verlangen.“ Nur bei deutlichen Abweichungen werde die Abschlagszahlung genau geprüft. „Für Leistungen, die vor Ort gut abgeschätzt werden können, beabsichtigt die Verwaltung, auch künftig erste Abschlagsrechnungen ohne Mengenrechnung zu akzeptieren“, sagte der Bürgermeister. Dies werde vornehmlich von kleineren Handwerksbetrieben und bei Arbeiten mit geringem Leistungsumfang praktiziert. Der Gemeinderat nahm Den Prüfungsbericht zur Kenntnis.