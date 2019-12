von Dorothée Kuhlmann

Die Mitglieder des Tennisclubs Grafenhausen sind ein aktives Völkchen. Nicht nur auf dem Tennisplatz. Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz, und bei Veranstaltungen im Ort sind die Vereinsmitglieder immer wieder aktiv. „Sportlich hat es besser geklappt, als gedacht“, meinte der Vorsitzende Hartmut Rosa. Die Damenmannschaft 40 hat in der 1. Kreisliga mit guten Matches den zweiten Platz erreicht. Bei den Herren 50 lief es nicht ganz so gut. Doch der Klassenerhalt in der 1. Bezirksklasse ist gelungen. Natürlich ist der Ehrgeiz bei allen Spielerinnen und Spielern da, in der nächsten Saison besser zu werden.

Gute Trainingsmöglichkeiten

Die Trainingsmöglichkeiten auf der heimischen Anlage sind auch dank des Einsatzes der beiden Platzwarte Peter Baumgärtner und Antonio Cresci gut. Die Hartplätze sollen ab dem nächsten Frühjahr als sogenannte Tennis-Bolzplätze außerhalb der Trainingszeiten für Tennisinteressierte aus der Gemeinde zur Verfügung stehen. Die Linien wird im nächsten Frühjahr der Bauhof ziehen, sagte Bürgermeister Christian Behringer zu. „Wir würden uns freuen, wenn die Jugend das freie Angebot der Plätze annehmen würde“, meinte Hartmut Rosa. Denn was den Tennisnachwuchs angeht, hapert es leider beim Tennisclub.

Sorge um Nachwuchs

„Was die Mitglieder angeht, erleben wir gerade keinen Tennisboom“, so Rosa. Das Tenniscamp im Sommer ist immer gut besucht. Im vergangenen Sommer waren 30 Kinder gekommen. „Da sind schon einige interessierte Kinder“, meinte der stellvertretende Vorsitzende Michael Schneider. „Wir müssen im Anschluss eine weitere Trainingsmöglichkeit anbieten“, so Schneider.

Neue Konzepte sollen es richten

Der Vereinsvorstand will über den Winter über Konzepte nachdenken, wie wieder die Jugend und junge Leute für das Tennis und den Verein gewonnen werden können. Die schöne und gepflegte Anlage mit dem Vereinsheim sollte doch noch mehr genutzt werden. Und natürlich würden sich die aktiven Spieler über weitere Mitspieler freuen. In diesem Jahr standen Teilwahlen des Vorstandes an. Der stellvertretenden Vorsitzende Michael Schneider, Schriftführerin Conny Baumgärtner, Kasse Nadja Robold, Sportwart Christian Bohl, Beisitzer Monika Cresci, Jürgen Fechtig und Manfred Staller, Peter Baumgärtner und Antonio Cresci erklärten sich nochmals bereit, die Verantwortung als Platzwarte zu übernehmen.