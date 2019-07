von Werner Steinhart

Die sportlichen Leistungen des Sportvereins Untermettingen und die wirtschaftliche Situation können sich sehen lassen. Dies wurde bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich. Sportlich erreichte die SG Mettingen-Krenkingen in der Kreisliga A einen beachtlichen dritten Platz und möchte auch in der kommenden Saison vorne mitmischen. „Das Team kann auf eine hervorragende Leistung in der vergangenen Saison zurückblicken“, betonte der Vorsitzende Michael Bächle.

Der Vorsitzende würdigte in seinem Rückblick die erfolgreiche Saison mit Trainer Georg Isele, der die Mannschaft sportlich weiterentwickelt habe. Als „Bereicherung für den Verein“ bezeichnete Bächle die neue Damenmannschaft mit der SG Schlüchttal. Sorge bereitet die Tatsache, dass immer weniger Jugendliche zum Verein stoßen. „Die Spielerdecke wird immer dünner von unten her“, so Michael Bächle.

Kooperation ab der E-Jugend

Noch sind Bambinis und F-Jugend in Eigenregie, doch ab der E-Jugend habe man schon eine Kooperation mit dem SV Krenkingen. Die D- bis A-Jugend spielt in der SG Steina-Schlüchttal. Was die zweite Mannschaft betrifft, so sollte der Kader in der kommenden Saison stabilisiert werden. Schriftführerin Theresa Bröcheler ergänzte den Bericht des Vorsitzenden und Kassierer Klaus Bächle zeigte ein positives Wirtschaftsergebnis auf.

Jugendleiter Thomas Sänger berichtete über die Nachwuchskicker. So erreichten die C-Mädchen einen sechsten Rang, die B-Mädchen einen dritten Platz, hier sucht der Jugendleiter aber dringend einen neuen Trainer oder eine Trainerin – ebenso für die Bambinis. Die A-Jugend wurde erste bei den Bezirksmeisterschaften Hochrhein. In der kommenden Saison werde man nur noch eine F-Jugend melden.

Guter Start für die Damenmannschaft

Dank galt allen Trainern und Betreuern. Ein Dank auch an Platzwart Florian Bächle: „Der Platz ist immer in bestem Zustand.“ Roman Zenz betreut die neu gegründete Damenmannschaft mit derzeit 19 Spielerinnen, die einen „hervorragenden sechsten Platz“ errang. „Wir haben eine sensationelle Saison gespielt“, bilanzierte Georg Isele für die erste Mannschaft. Ziel sei es, in der neuen Saison vorne mitzuspielen.

Fabian Brogle berichtete von der zweiten Mannschaft in der Kreisliga C. Die geringe Spielerzahl musste oft mit der ersten Mannschaft kompensiert werden. Silke Fiebelkorn informierte über die Aerobic Gruppe und den Rückenkurs. Dank und Gratulation sprach Bürgermeister Tobias Gantert aus.

Rasen kämpft mit Trockenheit

Die Trockenheit im Sommer 2018 hat den Platz in Mitleidenschaft gezogen. Wasser aus dem Netz zu entnehmen untersagte der Wassermeister und auch der Gemeinderat hat beschlossen, Wasser nur als Trink- und Löschwasser bereitzustellen. Bächle versicherte. „Wir werden nicht ans Netz gehen.“ Unter der Wahlleitung von Ortsvorsteherin Silvia Zeitz wurden Vorsitzender Michael Bächle, Jugendleiter Thomas Sänger, Schriftführerin Theresa Bröcheler und die Beisitzer Florian Bächle und Felix Erne wiedergewählt.