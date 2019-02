von Werner Steinhart

Die Ühlinger Stiegele Chatzen haben ihre Krallen gewetzt und wollen auch auf sanften Pfoten närrisch schnurren. Geschnurrt und gefaucht wird auch in der Narrenzeitung, die dieser Tage verkauft wird. Die örtliche Fasnacht liegt den Chatzen jetzt am meisten am Herzen. Sie wird von der Vereinsgemeinschaft zusammen mit der SG Schlüchttal und der Trachtenkapelle Ühlingen ausgerichtet.

Tour durch die Lokale

Nach dem großen Erfolg der ersten Ühlinger Kneipenfasnacht im vergangenen Jahr gibt es am Fasnachtssamstag, 2. März, eine Neuauflage. Los geht es ab 17 Uhr beim Narrenbaum und dann wird Station gemacht beim „Baschnagel“, „Elkes Stehcafé“, „Posthorn“, „Schwarzwaldstüble“ und „Bistro“. Jederzeit kann eingestiegen beziehungsweise auch wieder ausgestiegen werden. Auch Musik wird dabei sein.

Der Narrenfahrplan

Die Senioren freuen sich auf ihre Seniorenfasnacht am Mittwoch, 27. Februar, im „Posthorn“. Zuvor wird am Samstag, 23. Februar, ab 16 Uhr der Narrenbaum auf dem Kirchplatz gestellt. Nonstop-Programm gibt es dann für die Stiegele Chatzen und den Narrenrat am Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar. Dann wird ab 6 Uhr mit Radau das Dorf geweckt und ab 9 Uhr schließen die Narren die Schule, den Kindergarten und das Rathaus.

Nach dem offiziellen Ausrufen der Fasnacht auf dem Kirchplatz geht es dann zum Mehlsuppenessen ins „Posthorn“. Um 18 Uhr ziehen die Chatzen beim Hemdglunkiumzug mit, dann findet am Abend der Hexenball im „Posthorn“ statt. Am Fasnachtssonntag, 3. März, treffen sich die Narren um 14 Uhr in der Schlüchttalhalle zum Kindernachmittag.

Am Fasnachtsmontag, 4. März geht es ab 13.30 Uhr mit dem Umzug durchs Dorf, für die Kinder gibt es ein Angebot mit Wurst und Wecken und ab 20.11 Uhr steigt der Höhepunkt: der Bunte Abend der Vereinsgemeinschaft in der Schlüchttalhalle. Am Fasnachtsdienstag ab 14 Uhr ist Frauenkaffee in der „Alten Post“ und ab 19 Uhr wird der Narrenbaum gefällt und der Rathausschlüssel zurückgegeben. Schluss gemacht mit der Fasnacht wird am Samstag, 9. März, ab 18.30 Uhr auf der Hermannschau mit dem Fasnachtsfeuer. Doch danach können sich die Stiegele Chatzen noch nicht ausruhen: Es gilt, das Jubiläum zum 50-jährige Bestehen vorzubereiten mit großem Narrentreffen am 15. und 16. Februar 2020.