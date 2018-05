Ühlingen-Birkendorf Der Freie-Wähler-Ortsverband Ühlingen-Birkendorf tritt aus dem Landesverband aus

Die Freien Wähler in Ühlingen-Birkendorf treten aus Landesverband aus, dessen stetige Entfernung von der Kommunalpolitik gilt als Hauptgrund für den Schritt.

Der Freie-Wähler-Ortsverband Ühlingen-Birkendorf hatte zur Hauptversammlung ins Gasthaus "Berghof" nach Riedern am Wald eingeladen. Bedeutendste Entscheidung der Mitgliederversammlung war der einstimmige Beschluss, aus dem Landesverband der Freien Wähler auszutreten. Des Weiteren stand im Fokus des Abends die Vorstellung des Projekts „Biosphärengebiet Schwarzwald“, über das der Geschäftsführer Walter Kemkes ausführlich informierte.

Die ständige Entfernung des Landesverbands der Freien Wähler von kommunalpolitischen Zielen, so der Vorsitzende des Freie-Wähler-Ortsverbands Ühlingen-Birkendorf, Peter Meyer, sei der Hauptgrund für einen Austritt aus dem Verband. Der Landesverband kümmere sich mehr und mehr um Landespolitik, auch sei er sehr auf den Großraum Stuttgart fixiert. „Wir wollen Politik für unsere Gemeinde gestalten“, so Peter Meyer.

Im Vorfeld hatte der Vorstand mit neun Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme für einen Austritt votiert, was nun einstimmig von der Mitgliederversammlung bestätigt wurde. Peter Meyer dankte den Mitgliedern für das Vertrauen in den Vorstand für diese richtige Entscheidung. Diese sei auch die Bedingung für Peter Meyer gewesen, den Vorsitz des Ortsverbands weiter zu übernehmen. Die Entscheidung werde nun dem Landesverband mitgeteilt, eine Satzungsänderung steht jetzt noch aus. Den Namen „Freie Wähler“ wird man beibehalten.

Neben den Aufgaben der Mandatsträger in Gemeinde- und Ortschaftsrat stehen jährlich auch Informationstage in den Ortsteilen an. Im vergangenen Jahr besuchten die Freien Wähler Ühlingen und wurden von Ortsvorsteher Klaus Müller über Aktuelles informiert. In diesem Jahr steht Birkendorf auf der Besuchsliste.

Peter Meyer, Fraktionssprecher im Gemeinderat, berichtete aus dem Gremium. Große Herausforderungen stehen an, wie das Baugebiet Südliche Bühlstraße in Birkendorf, der Breitbandausbau in Ober- und Untermettingen, der Bauhof erhielt neue Fahrzeuge und eine zukunftsträchtige Entscheidung für den Bau einer neuen Halle in Brenden wurde gefällt. Bürgermeister Tobias Gantert bestätigte, dass in diesem Jahr große Projekte vergeben wurden. Erfreulich sei es, dass das Interesse am Bauen sehr groß sei, viel Bauland konnte verkauft werden, sodass nach neuen Baugebieten Ausschau gehalten werden müsse. Ein großer Wunsch sei auch die Realisierung eines sozialen Zentrums in Ühlingen – geschätzte Kosten: drei Millionen Euro. Gantert wünscht sich eine Finanzierung aus Fördermitteln und einem Investor.

Ein großes Anliegen für den Rathauschef ist auch, eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine zu stellen. „Die Aufgaben gehen in den nächsten Jahren nicht aus“, so Gantert. Er dankte allen Mandatsträgern für die gute Zusammenarbeit und das Engagement für die Gemeinde. Dem Rathauschef ist es auch daran gelegen, dass bei den Kommunalwahlen 2019 wieder gute Kandidaten in das Gremium gewählt werden. Neu im kommenden Wahljahr ist auch, dass der Gemeinderat die unechte Teilortswahl abgeschafft habe.

Die Neuwahlen ergaben die einstimmige Wiederwahl des bisherigen Vorstands. Bruno Gromann, stellvertretender Ortsvorsteher, gab einen Überblick über den Ortsteil Riedern am Wald. Einen ausführlichen Überblick über das Biosphärengebiet Schwarzwald gab der Geschäftsführer Walter Kemkes. Er informierte sowohl über die Kernzone, Pflegezone und Entwicklungszone sowie die Ziele des Biosphärengebiets. Derzeit sind 29 Gemeinden mit unterschiedlichen Flächen daran beteiligt. Ühlingen-Birkendorf ist mit dem Bannwald Brenden in der Kernzone.