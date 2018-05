Der Chilbimarkt in Birkendorf findet auch weiterhin in der Bühlstraße statt – trotz Problemen mit Anwohnern

Eine Bürgerbesprechung zum Chilbimarkt in Birkendorf löste die Probleme mit Anwohnern nicht vollständig – die, bei denen Klärungsbedarf besteht, waren nicht gekommen. Die Anwesenden sprachen sich aber für eine Weiterführung der Tradition am alten Standort aus.

Seit mehr als 50 Jahren wird der traditionelle Chilbimarkt in der Bühlstraße in Birkendorf abgehalten. Mit oft mehr als 100 Marktbeschickern bedeutet das für die Gemeindeverantwortlichen Organisationsaufwand und für Anlieger drei Tage Verständnis und Mitarbeit. Am Markttag ist die Bühlstraße vollständig gesperrt. Strom und Wasser für die Marktstände werden teilweise von Anliegern zur Verfügung gestellt. Dies aber wurde inzwischen durch mehrere Eigentumswechsel zum Problem. Strom und Wasser stellt nicht mehr jeder zur Verfügung. Ein Grundstück ist sogar ganz abgesperrt.

Ortsvorsteher Norbert Schwarz, der als Marktmeister die Standplätze einteilt, hat seine liebe Not mit diesem Umstand. Im Jahr 2016 eskalierte das Problem, als notwendige Stromanschlüsse fehlten. Außerdem waren die von Elektro Rebmann am Vortag zusätzlich installierten Stromkästen gestohlen worden. Die Aufregung war groß. Ein von der Firma Hirzle kurzfristig geliehener Stromgenerator war schließlich die Rettung für den Chilbimarkt.

Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Schwarz hatten nun alle Anlieger zur Besprechung in das Gasthaus "Hirschen" ein geladen, um zu klären, ob der Markt verlegt werden muss. Ein Gemeindegrundstück in der Horbener Straße war dafür im Gespräch. Dies sorgte in Birkendorf für Aufregung. Erleichterung brachten nun klare Worte vonseiten der Anlieger. Alle bekannten sich zum Standort Bühlstraße: „Wenn der Markt hier wegkommt, stirbt er“, sagte Erich Albrecht. Strom für Stände und das Riesentrampolin zu geben, ist für ihn selbstverständlich. Auch für Marco Rogg ist der Chilbitag in seiner Straße seit Kindheitstagen wichtig und eine Starkstromleitung in seinem Haus dafür extra eingerichtet. Alle Anwesenden stimmten ihm zu, dass diese Tradition erhalten werden muss.

Als Außenstehender hätte man fast annehmen können, dass die Versammlung eigentlich überflüssig war. Allerdings fehlten auch die Personen, mit denen es Klärungsbedarf gibt. So ist das Strom-, Grundstücks- und Wasserproblem noch nicht ganz gelöst. Bei der Erschließung des Baugebietes Südliche Bühlstraße werden Wasser- und Stromanschlüsse für den Markt geplant, sodass die Chilbitradition gesichert ist.