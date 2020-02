von Ursula Ortlieb

Als Mitglied im Athletenrat des Landesverbands Special Olympics Baden-Württemberg ist David Pancke aus Birkendorf mit fünf weiteren Mitgliedern und einem Betreuer nach Berlin gereist. Beim Athletenforum mit 60 Athletensprechern der Landesverbände aus ganz Deutschland hat Pancke mitdiskutiert, wie sich Athleten einbringen und die Weltspiele 2023 mitgestalten können.

Zur Person David Pancke aus Birkendorf, 29-jähriger Radsportler und Teilnehmer der Special Olympics in Abu Dhabi 2019, ist Mitglied des Athletenrats im Landesverband Special Olympics Baden-Württemberg. Er nahm in dieser Funktion drei Tage am Athleten- und Dialogforum für die Welt­spiele der Sportler mit Handicap im Jahr 2023 in Berlin teil.

Zur Ergebnispräsentation kamen zahlreiche Organisatoren und Funktionäre der Special Olympics World Games 2023 sowie Familienangehörige und Trainer, die ihre Athleten begleiteten. Auch der zweite Veranstaltungstag war für Pancke aufregend. 180 Teilnehmer diskutierten beim Dialogforum unter dem Titel „Gemeinsamer Wandel durch Inklusion – die Special Olympics World Games 2023“.

David Pancke aus Birkendorf nutzte beim Athletenforum auch die Gelegenheit zum Selfie mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. | Bild: David Pancke

Höhepunkt für Pancke und seine Athletenkollegen war am 30. Januar der Festakt mit Prominenten aus Politik und Sport im Schloss Bellevue. Im Beisein von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier wurde der Vertrag für die Ausrichtung der Special Olympics Weltspiele auf deutschem Boden unterzeichnet.

Unbefangen nahm Pancke die Gelegenheit wahr, mit dem Bundespräsidenten, dem ehemealigen Fußballnationalspieler Philipp Lahm und Carmen Würth von der Würth-Stiftung, die sich für Inklusionsarbeit einsetzt, ein paar Worte zu wechseln und Selfies zu machen.

Die feierliche Vertragunterzeichnung für die Weltspiele 2023 fand am 30. Januar 2020 im Schloss Bellevue in Berlin statt. | Bild: David Pancke