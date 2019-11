von Werner Steinhart

Ein glänzendes Debüt hat der neue Dirigent der Trachtenkapelle Ühlingen, Karl Schwegler, bei seinem ersten Jahreskonzert hingelegt. Der Dirigent verstand es, kompetent und ruhig von den Musikern ihr musikalisches Können herauszufordern. Mit seinem ersten Jahreskonzert in der Schlüchttalhalle am Samstagabend konnte er zweifelsfrei punkten.

Der Neue: Dirigent Karl Schwegler hatte mit seinem ersten Jahreskonzert mit der Trachtenkapelle Ühlingen ein glänzendes Debüt. | Bild: Werner Steinhart

Unter dem Motto „Classic Meets Brass“ hat der neue musikalische Leiter zusammen mit einem ebenfalls neu gegründeten Musikausschuss der Trachtenkapelle Ühlingen vielseitige Stücke zusammengestellt, wobei der Fokus mehr auf das Moderne gelegt wurde. Was die Blasmusikfreunde zu hören bekamen, war weit ab von der herkömmlichen Blasmusik angesiedelt. So wurde das Jahreskonzert ein stilvolles und zeitgemäßes Konzert, dabei war es keine leichte Kost, die das Publikum zu hören bekam und die Musiker forderte. Das überaus anspruchsvolle Konzert begeisterte in der voll besetzten Schlüchttalhalle die Konzertbesucher und die Musiker erhielten langanhaltenden Beifall.

Der Verein Die Trachtenkapelle Ühlingen, gegründet 1877, hat derzeit 48 aktive Musiker, 14 Ehrenmitglieder, einen Ehrendirigenten und 76 Passivmitglieder. Musikalischer Leiter ist seit Juni 2019 Karl Schwegler aus Hilzingen-Schlatt. Vorsitzende der Trachtenkapelle ist Stephanie Keßler. Weitere Informationen finden Sie hier: www.trachtenkapelle-uehlingen.de

Der junge Dirigent Karl Schwegler hat die Trachtenkapelle gefordert und sie an die Grenzen ihres musikalischen Könnens mitgenommen. Damit zeigte die Trachtenkapelle Ühlingen, wozu das Orchester fähig ist. Der neue Leiter hat seinen Musikern viel abverlangt, was zu einem wahren Hörgenuss führte. Ein Maximum war erreicht, das von den Musikern Konzentration, Können und Begeisterung abverlangte. Und diese Begeisterung war zu hören.

Für die neue Vorsitzende der Trachtenkaplle, Stefanie Keßler, war das Jahreskonzert ebenso eine Premiere. Sie zeigte sich erfreut über die große Resonanz auf den Konzertabend. Sie begrüßte unter den Gästen auch Bürgermeister Tobias Gantert, Ortsvorsteher Klaus Müller, Pater Christoph Eichkorn sowie Abordnungen benachbarter Musikvereine. Besonders freute sich die Vorsitzende. auch Nachwuchs in der Trachtenkapelle zu begrüßen: Lucien Kalt an der Querflöte und Jan Gänswein am Bariton.

Seit Juni 2019 ist Karl Schwegler musikalischer Leiter. Der Vollblutmusiker scheut sich nicht, den langen Weg von Hilzingen-Schlatt ins Schlüchttal zu fahren und das zu jeder Probe und jedem Auftritt. Dafür zollte die Vorsitzenden dem neuen Dirigenten Respekt.

Ühlingen-Birkendorf Karl Schwegler ist neuer Dirigent der Trachtenkapelle Ühlingen und bringt ein fundiertes musikalisches Wissen mit Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem „William Tell March“ startete das Konzert schwungvoll. Das „Udo Jürgens Medley“ ließ einige seiner größten Hits anklingen. Der „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik erklang in der Version der Wiener Mnozil Brass Band. Ganz im Stil moderner Blasmusik war dann „The Saint‘s Hallelujah“, Händels „Hallelujah“ kombiniert mit „The Saints Go Marchin‘ In“, zu hören. „Music“ von John Miles war eine klangvolle Liebeserklärung an die Musik.

Der zweite Teil des Abends stand ganz im Zeichen moderner Klänge wie „Viva La Vida“, „Birdland“ oder „The Blues Brother‘s Revue“. Moderiert hat den Abend Michaela Gänswein. Ortsvorsteher Klaus Müller dankte der Kapelle für dieses Konzert: „Die Liebe zur Blasmusik ist bei Euch zu hören.“