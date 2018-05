Ühlingen-Birkendorf Das Ühlinger Dorffest zieht vom angestammten Ort an der Schlücht zum Breitwiesenhof

Eine völlig andere Atmosphäre soll das Dorffest in Ühlingen erhalten, wenn es dieses Jahr auf dem Breitwiesenhof stattfindet. Das Oldtimer-Traktorentreffen ist ein Schwerpunkt im Programm, zudem gibt es Führungen auf dem Hof und viel Musik.

Ausgefahrene Gleise verlässt das Dorffestkomitee in diesem Jahr und möchte für das Jahrzehnte alte Fest der Schlüchttalgemeinde in diesem Jahr eine neue Atmosphäre schaffen und man wird den angestammten Platz an der Schlücht in Ühlingen verlassen. „Das Dorf im Hof“, so lautet der vielversprechende Titel des neuen Dorffestes, wird am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli stattfinden.

Frischer Wind bringt auch Herausforderungen mit sich

Die teilnehmenden Vereine werden ihr Quartier innerhalb des Breitwiesenhofs zwischen Ühlingen und Riedersteg aufschlagen. „Es ist etwas Neues“, fasste es der Vorsitzende des Dorffestkomitees, Klaus Müller, zusammen und er dankte dem Breiwiesenhof für die Bereitschaft, das Fest innerhalb seines Grundstücks stattfinden zu lassen, was eine völlig neue Atmosphäre schaffen wird, aber auch eine Herausforderung für die teilnehmenden Vereine und den landwirtschaftlichen Betrieb sein wird.

Acht Vereine sind schon fest dabei

Acht Vereine haben zum „Das Dorf im Hof“ bereits zugesagt. Mit dabei ist die Trachtenkapelle Ühlingen, der Narrenverein Stiegele Chatz, die SG Schlüchttal und die Jugendabteilung der SG, die Traktorenfreunde Ühlingen, die Landjugend Riedern-Hürrlingen, die KFD Ühlingen und der Männerchor Berau. Zentraler Festmittelpunkt ist ein großes Zelt mit Festbühne zwischen zwei Gebäuden, das sich Narrenverein und Trachtenkapelle teilen.

Bar im Kartoffelkeller

Dazu kommen verschiedene Stände und Buden. Im Kartoffelkeller richtet die Landjugend eine Bar aus. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorstellung des Breitwiesenhofs und seiner Arbeit, erklärt Betriebsleiter Urs Sperling. An einem besonderen Stand werden die Mitarbeiter den Hof vorstellen. Dazu gibt es an beiden Tagen Hof- und Gartenführungen.

Oldtimer und historische landwirtschaftliche Geräte zu bestaunen

Ein weiterer Schwerpunkt wird das Oldtimer-Traktorentreffen vor den Toren des Breitwiesenhofs sein, das zusammen mit der Ausstellung historischer landwirtschaftlicher Gerätschaften stattfinden wird, organisiert von den Traktorenfreunden Ühlingen. Dies soll jedoch nicht nur statisch sein, kündigt Thomas Palluch an, sondern Leben und Bewegung gehören zu dem Fest. So wird ein mobiles Sägewerk bei der Arbeit zu sehen sein und auch ein mobiler Holzspalter, wie vor Jahrzehnten noch allgegenwärtig, wird in eine längst vergangene Zeit zurückführen. Angedacht sind auch noch Vorführungen alter Handwerkskunst.

Großes Musikprogramm

Das Dorffest wird am Samstag, 7. Juli, um 14 Uhr mit dem Fassanstich und Freibier sowie musikalischer Umrahmung durch die Trachtenkapelle Ühlingen eröffnet. Ebenfalls musikalisch geht es dann im Zelt weiter: ab 17 Uhr mit dem Musikverein Birndorf, ab 19 Uhr mit dem Musikverein Altenburg und ab 21 Uhr mit der Fun-Music.

Am Sonntag, 8. Juli, beginnt das Hoffest um 11 Uhr mit Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, danach spielen der Musikverein Erzingen und die Trachtenkapelle Menzenschwand. Die Vereine wollen an den zwei Tagen das Stimmungsbarometer steigen lassen. Mit diesem neuen Dorffest möchte man nach Aussage von Klaus Müller Erfahrungen sammeln, bevor es dann auf dieser Schiene auch 2019 durchgeführt werden kann.