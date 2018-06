Ühlingen-Birkendorf Das Theaterstück "Fremde Bgegnung" des Jugendtheaters Freudekids war ein voller Erfolg

2500 Zuschauer sehen das Theaterstück "Fremde Bgegnung" der Jugendgruppe Freudekids aus dem Theaterverein Zeitschleuse. Regisseurin Corinna Vogt dankt allen Mitwirkenden beim großen Finale.

Mehr als 2500 begeisterte und berührte Zuschauer hatten das Stück der Jugendtheatergruppe Freudekids, das die Flüchtlingsproblematik aufgreift, gesehen. „Fremde Begegnung“ ging zehnmal über die Bühne und die Theatergruppe hatte laut Regisseurin Corinna Vogt noch weitere Anfragen bekommen. Mit einer Aftershowparty nach der letzten Aufführung in Birkendorf bedankte sich die Initiatorin Corinna Vogt bei den Kindern und allen Helfern dieses erfolgreichen Stückes.

Corinna Vogt hatte die Idee zu „Fremde Begegnung“ und ihre Mutter Erika Buhr schrieb daraufhin das Rollenbuch. Es ist ihr gelungen, dieses wichtige Thema in ihrer klaren, verständlichen und herzlichen Art in Worte zu fassen. In dem Stück wurden dann auch die syrischen Kinder aktuell von den syrischen Flüchtlingskindern Roxash und Yasar, gespielt. Sie erzählten die Geschichte ihrer Flucht. Die syrischen Freunde sind jetzt fester Bestandteil der Jugendtheatergruppe.

Regisseurin Corinna Vogt hatte versucht, „Fremde Begegnung“ so authentisch wie möglich zu inszenieren, was ihr gelungen ist, wie die Reaktionen der begeisterten Zuschauer zeigen. Dass das Stück solch einen großen Erfolg hatte, liegt auch an der Motivation der jungen Akteure, die mit Freude und Elan ihre Rollen verkörperten. Corinna Vogt sagt: „Die Kinder haben diese Geschichte nicht gespielt, sie haben sie gelebt.“ Und sie ergänzt: „Ihr wart ‚Fremde Begegnung’, euch gehört der Erfolg.“ Bei „Fremde Begegnung" hatten 24 Kinder mitgespielt. In den vergangenen Monaten haben sich immer mehr Theaterbegeisterte im Alter von drei bis 17 Jahren bei Vogt gemeldet, sodass die Regisseurin nun auf 42 Bühnenakteure zurückgreifen kann.

Aber nicht nur die jungen Theaterspieler haben zum Erfolg des Stücks beigetragen. Jede Aufführung war verbunden mit einem hohen logistischen und organisatorischen Aufwand, erklärt Vogt. Es sind im Laufe der Probe- und Spielzeit immer mehr Helfer zur Gruppe dazugestoßen, die technisch, organisatorisch und hinter der Bühne geholfen haben, dafür dankte Corinna Vogt besonders. Ein besonderer Dank galt Katja Frommherz und Nashwa Abozer, die hinter den Kulissen mit den Kindern wirkten. Ein weiterer Dank galt Norman Senglaub, der alle zehn Aufführungen technisch betreut hatte und Kerstin und Bernd Kaiser, die für die Werbung, die Homepage und die Einladungen verantwortlich zeichneten.

„Dass ich so eine große unglaublich zuverlässige Unterstützung hatte in meinem Team, ist von unsagbarem Wert“, sagt Corinna Vogt. Die Zeit von „Fremde Begegnung“ ist jetzt vorbei. Was bleibt, ist eine große Gemeinschaft und gegenseitige Wertschätzung. Und beim Theaterverein Zeitschleuse schaut man bereits in die Zukunft: Das neue Ziel ist das Freilichttheater „Zwischen den Welten“, das 2019 in Riedern am Wald zur Aufführung kommen wird.

Informationen im Internet: www.zeitschleuse.com