von Ursula Ortlieb

Narren jedes Alters haben in der voll besetzten Halle in Untermettingen einen Höhepunkt ihrer Fasnacht gefeiert. Mit abwechslungsreichem Programm beim Bunten Abend wurde das närrische Publikum unterhalten. Nach dem Einmarsch, begleitet vom Stimmungsduo Funmusic, formierten sich Narrenräte, Maskengruppe und Narrensamen sowie jede Menge hübsche und ideenreich gekleidete Tänzerinnen auf der Bühne. Wildererchef Fabian Brogle begrüßte die Gäste in der voll besetzten Halle.

Gut hingeschaut: Konrad Siebert glossierte als Büttenredner brillant und mit scharfsinnigem Witz die Dorf-, Kirchen und Weltpolitik. Sein Auftritt ist seit 28 Jahren Höhepunkt des Abends. | Bild: Ursula Ortlieb

Mit einem temperamentvollen Tanz von der großen Garde wurde das Programm eröffnet, bevor Konrad Sieber in die Bütte stieg. Er glossierte mit seiner Rede das Mettinger Dorfgeschehen sowie die Gemeinde- und Weltpolitik. Mit seinem Auftritt liefert er seit 28 Jahren traditionell einen Höhepunkt im Programm der Wilderer. Bei flottem Redetempo war das närrische Publikum aufmerksam dabei und stimmte jedem Abschnitt mit Applaus zu.

Gut einstudiert: Eine Darbietung der großen Garde war ein krönender Abschluss des Bunten Abends in Untermettingen. | Bild: Ursula Ortlieb

Unter anderem gab Sieber den Tipp, Bürgermeister und Altbürgermeister mit neuen Fasnachtsgewändern auszustatten, da die alten vergilbt und porös geworden seien. Ortsdurchfahrt und Weihnachtsbeleuchtung in Ühlingen wurden auf die Schippe genommen: „Da sieht man, wo der Tobi waltet...Mettinger außer Rand und Band, nehmen ihr Ortsbild selbst in die Hand. In Mettinge sind die Vereine stark. Das schlägt den Bode raus vom Fass – wir Mettinger, wir schaffen das!“ Auch Trump, Putin und Erdogan nahm Sieber aufs Korn und ließ auch seine Kirche nicht ungeschoren. Dabei lobte er Pfarrer Thomas Schwarz als Seelsorger, dem die Verwaltung das Leben schwer mache.

Gut beschützt: Die Männder der Narrenzunft präsentierten als Polizisten einen tollen Tanz mit akrobatischen Einlagen. | Bild: Ursula Ortlieb

Die gekonnt aufgeführten Tänze der Gardemädchen sowie der Wilderer als Polizei ernteten begeisterten Applaus. Christian und Markus Gisy kündigten als Bauhofmitarbeiter mit lustigen Anekdoten die Programmpunkte an. Robert Böhler trat mit „mein erstes Mal-Tagebuch“ auf. Als „Beachboys“ sorgten Josua Bächle, Elias Erlemann und Julian Bächle für gute Laune im Saal. Fabian Brogle und Daniel Bächle erzählten manche lustigen Missgeschicke aus dem Untermettinger Dorfgeschehen.

Gut dargestellt: Die acht Steinatalperlen parodierten ohne Worte pantomimisch Situationen im Kino und strapazierte die Lachmuskeln des Publikums. | Bild: Ursula Ortlieb

Sketche mit Frauen (Daniela Blattert und Silvia Sänger) beim Wellness und ihrer Not mit Männern sowie über Situationen im Kino (Steinatalperlen) sorgten für Heiterkeit. Die Container-Jungs ließen mit Werkzeugkastenmusik die Biergartenmelodie „Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht“ ertönen und die Stimmung steigen. Beim Abschluss brillierte die große Garde mit ihrem Tanz. Bevor der Vorhang fiel, bedankte sich Fabian Brogle bei allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne, den Leiterinnen der Tanzgruppen, beim Programmausschuss unter der Leitung von Matthias Bröcheler und beim begeisterten Publikum.

Untermettingen Bilder vom Bunten Abend der Narrenzunft "Wilderer" in Untermettingen

Kommende Termine

Zum Abschluss der Fasnachtssaison 2019 haben die Narren aus Untermettingen noch etwas vor. Am Montag, 4. März, ab 15 Uhr steht der Kostüm- und Maskenball in der Steinatalhalle in Untermettingen auf dem Programm. Am Aschermittwoch, 6. März, ab 17 Uhr folgt dann das Heringessen in der Zunftstube in Untermettingen.