Der Vorerkauf

Der Vorverkauf der Karten für „Zwischen den Welten“ hat bereits begonnen. Bis zu einem bestimmten Kontingent können Karten zum Frühbucherrabatt von zehn Prozent im Internet (www.reservix.de) oder zum Beispiel bei der Buchhandlung Kögel in Tiengen und in den Touristinfos im Rothauserland gekauft werden. Die Plätze sind in drei Kategorien zum Preis ab 28 Euro (plus Gebühren) eingeteilt.