Ühlingen-Birkendorf Das DRK Steinatal ist vielfältig engagiert

Die DRK-Ortsgruppe Steinatal verpflegt mit ihrer Feldküche zum Beispiel die Feuerwehr bei Einsätzen im Landkreis. Ehrungen gab es für bis zu 65 Jahre Mitgliedschaft.

Die Aktiven des DRK Ortsverbands Steinatal, Unter- und Obermettingen, leisteten im vergangenen Jahr 2150 ehrenamtliche Arbeitsstunden, berichtete Bereitschaftsleiter Dominik Bröcheler. Die DRK-Bereitschaft ist für die Verpflegung im Rahmen des Bevölkerungsschutzes im Landkreis zuständig. Mit ihrer Feldküche gaben sie 2015 Portionen Essen und Getränke aus. Der DRK-Ortsverein hat derzeit 20 aktive Mitglieder.

Verpflegungseinsätze waren unter anderem bei den Großbränden in der Witznau und in Erzingen sowie bei der Wallfahrt nach Todtmoos zu leisten. Bei der Ausstellung des Gewerbevereins Ühlingen-Birkendorf sorgte man für beste Verpflegung. Dieser Anlass war auch eine Werbung für das DRK Steinatal, wurde betont. Zwei Blutspendetermine gab es in Untermettingen. Zu den Einsätzen gehörten auch Altpapiersammlungen und eine Altkleidersammlung. Zudem pflegt man den Altpapiercontainer in Untermettingen. Dafür dankte die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Silvia Zeitz, insbesondere Rita und Heinz Erne.

Der Bericht von Schriftführer Ingo Steffens schloss sich an. Ein Plus erwirtschaftet hat das DRK, wie aus dem Bericht von Kassierer Roland Puschner hervorging. Größte Einnahmequellen waren Altpapiersammlungen und Blutspendetermine. Die Zahl der Spender kann sich sehen lassen und liegt im Durchschnitt bei 200 Personen je Termin. Nicht erfreut sind die Ehrenamtlichen über die neue Regelung des Blutspendedienstes, was jüngst für Probleme sorgte. So sei die Terminierung mangelhaft und lange Wartezeiten schreckten manchen Blutspendewilligen ab. „Zu dieser ehrenamtlichen Arbeit sollte man nicht noch Ärger dazu haben.“, meinte Vorsitzende Silvia Zeitz.

Dank an das DRK Steinatal kam vom DRK-Kreisvorsitzenden Günter Kaiser. Er kenne die Probleme bei den Blutspendeterminen ebenso wie bei den Altpapiersammlungen. Der DRK Kreisverband unterstütze die Ortsverbände. Der Ortsverband Steinatal erhält für den Katastrophenschutz einen Kühlanhänger mit Notstromaggregat, der in Untermettingen stationiert ist. Kaiser zeichnete langjährige DRKler aus: Für 65 Jahre Josef Vogt, für 35 Jahre Martin Limberger, für 20 Jahre Rita Güntert und Roland Puschner, für 15 Jahre Dominik Bröcheler, für zehn Jahre Kristina Güntert und für fünf Jahre Bürgermeister Tobias Gantert.

Gantert dankte dem DRK im Namen der Gemeinde. Er weiß, dass insbesondere bei Großbränden die Feuerwehren über die Verpflegung froh seien. Obermettingens Ortsvorsteher Norbert Ebi überbrachte den Dank der Obermettinger. Gute Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Schlüchttal bestätigten Vorsitzender Norbert Schwarz und Feuerwehrkommandant Sven Hainke für den Bereich der Feuerwehr.