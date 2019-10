von Paula Baumann

Die Schüler der Grundschule Birkendorf besuchen mit ihren Lehrerinnen Plasa und Isele die Bücherei, um das Interesse der Kinder an Büchern zu wecken beziehungsweise zu verstärken. So auch am letzten Schultag vor den Herbstferien. Dieses Mal wartete dabei ein Bilderbuchkino auf die Kinder. Voller Vorfreude saßen sie dann auf dem Boden im neuen Raum der Pfarrbücherei. Die Spielzeugmaus aus Plüsch wurde sofort erkannt: „Das ist Frederick.“

Conni Ziller erzählte die Geschichte der Maus Frederick und zeigte dazu Dias. Obwohl das Buch den Kindern bekannt war, hörten sie gespannt zu und antworteten gerne und ausgiebig auf Fragen zu ihren eigenen Erfahrungen mit der Winterzeit und vor allem mit Mäusen. Conni Ziller verabschiedete die Kinder und erinnerte daran, dass die Bücherei mittwochs geöffnet hat und alle Kinder eingeladen sind, zu schmökern und Bücher auszuleihen. Wieder in der Schule angekommen, wurden Mäuse gebastelt und die Geschichte noch einmal nachvollzogen.