von Werner Steinhart

Einen größeren personellen Umbruch gibt es beim Ortschaftsrat Untermettingen. Sechs neue Ortschaftsräte wurden in das achtköpfige Gremium gewählt und in der konstituierenden Sitzung verpflichtet. Der neue Ortschaftsrat wählte Daniel Schliffke zum neuen Ortsvorsteher, der die bisherige Ortsvorsteherin Silvia Zeitz, die nicht mehr kandidierte, zum Nachfolger.

Rückblick auf Projekte

Großes Interesse hatten die Untermettinger an der konstituierenden Sitzung des neuen Ortschaftsrates. Bevor der Rathauschef die Verpflichtung der neuen Ortschaftsräte vornahm, blickte die scheidende Ortsvorsteherin Silvia Zeitz auf die vergangenen zehn Jahre und stellte fest: „Wir haben einiges gemacht.“

Ühlingen-Birkendorf Das sind die neuen Ortschaftsräte von Ühlingen-Birkendorf Das könnte Sie auch interessieren

Es begann mit dem Riesenprojekt der Sanierung der Steinatalhalle, der Hofwieskapelle. Kindergarten und Spielplatzgestaltung, Friedhof und Grundschulsanierung waren weitere Maßnahmen und derzeit der Breitbandausbau.

„Der Ortschaftsrat war immer präsent für die großen und kleinen Dinge im Ort“, so Silvia Zeitz und sie dankte allen Ortschaftsräten für die Hilfe und Unterstützung mit den Worten: „Ich konnte mich auf euch verlassen.“ Silvia Zeitz tritt aus persönlichen Gründen von der kommunalpolitischen Bühne ab und musste feststellen: „Ich möchte diese Zeit nicht missen und der Kontakt zum Rathaus wird mir fehlen.“

Verabschiedungen

Mit Dank und Urkunde verabschiedete die Ortsvorsteherin weitere Ortschaftsräte: Melanie Ebner war fünf Jahre dabei, Ingo Baumgartner (zehn Jahre) Klaus Albicker (15 Jahre) und Matthias Brunner (25 Jahre).

Silvia Zeitz war 2009 die erste Ortsvorsteherin in Ühlingen-Birkendorf, so Ortschaftsrat Guido Fuchs, die mit voller Hingabe ihr Amt ausgeführt habe. Sie war für die Ortschaftsratssitzungen stets bestens vorbereitet und hatte immer die Ortschaftsräte informiert, dafür ein großes Dankeschön. „Silvia Zeitz hat es super gemacht und einen Applaus verdient“, so Guido Fuchs und so verabschiedeten die Untermettinger ihre Ortsvorsteherin mit lang anhaltendem Beifall.

Verabschiedet wurden (von links) Ortsvorsteherin Silvia Zeitz (zehn Jahre), Matthias Brunner (25 Jahre), Melanie Ebner (fünf Jahre), Ingo Baumgartner (zehn Jahre) und Klaus Albicker (15 Jahre). | Bild: Werner Steinhart

Bürgermeister Tobias Gantert übernahm die Verpflichtung der neuen Ortschaftsräte. Anschließend wählte der neue Ortschafsrat einstimmig Daniel Schliffke zum neuen Ortsvorsteher und Ralf Jehle zu seinem Stellvertreter.

Rein männliches Gremium

Der Rathauschef dankte den Gewählten für ihre Bereitschaft, am kommunalpolitischen Geschehen mitzuwirken, betonte aber auch: „Es wird viel Arbeit auf euch zukommen“, und bot dem Gremium eine gute Zusammenarbeit an.

Der Untermettinger Ortschaftsrat ist rein männlich und so meinte der Rathauschef augenzwinkernd: „Das mit der Frauenquote müssen wir noch regeln.“ Der neue Ortsvorsteher Daniel Schliffke betonte: „Ich freue mich auf die Aufgaben und gebe mein bestes und ich hoffe, auf euch alle zählen zu können.“