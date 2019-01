von Werner Steinhart

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf hat derzeit ein Strukturgutachten der Wasserversorgung in Auftrag gegeben, damit es auch in Zukunft mit der Wasserversorgung in der Gemeinde klappt. Mit diesem Strukturgutachten soll der Ist-Zustand als auch der zukünftige Bedarf an Personal, Ausstattung wie Quellen, Leitungsnetze aber auch Einwohnerzahl und Hygienevorschriften ermittelt werden. Im Bereich der Wasserversorgung werden regelmäßig Wasserproben auf mögliche Verkeimung und Verunreinigungen durchgeführt. Die Proben werden an den Hochbehältern und im Netz vorgenommen. Eine Prüfung des Rohwassers direkt an den Quellen hat schon längere Zeit nicht mehr stattgefunden. „Im Zuge unserer Strukturanalyse der Wasserversorgung hat das Planungsbüro vorgeschlagen, das Rohwasser aller Quellen zu untersuchen“, informierte Ortsbaumeister Jürgen Gamp in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diese Untersuchung diene zur Erkennung, ob und womit das Wasser aus den verschiedenen Quellen belastet sein könnte. Hierauf könne dann die Wasseraufbereitung abgestimmt werden.

Vorgaben der Trinkwasserversorgung

Da die Quellen schon längere Zeit nicht mehr untersucht wurden, soll eine umfängliche Wasseruntersuchung nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung durchgeführt werden. Spätere Wiederholungs-untersuchungen könnten auf Vorschlag des Labors in geringerem Umfang erfolgen. Die 14 relevanten Quellen auf der Gemarkung Ühlingen-Birkendorf sollen jetzt untersucht werden. Derzeit sind zwei Labore mit verschiedenen Analysen in der Gemeinde beauftragt.

Für Analysen im Bereich des Naturena Badesees und der Kläranlagen ist das Labor Heppeler aus Lörrach beauftragt, für die Wasserversorgung das Labor GUB aus Waldshut. Für die anstehenden Prüfungen des Quellwassers ist das Labor GUB vorgesehen, dem die Örtlichkeiten der Wasserversorgung bekannt sind. Dem Gemeinderat lag ein Angebot für den Quellwassertest vor, das die chemische Untersuchung mit 625,50 Euro und die biologische Untersuchung mit 60 Euro je Quelle beziffert.

11 500 Euro Kosten

Insgesamt belaufen sich die nun vorgesehenen Wasseruntersuchungen auf rund 11 500 Euro, sie sind nicht im Haushalt vorgesehen. Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung der Beauftragung der Wasseranalysen an das Labor GUB zu.