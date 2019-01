von Ursula Ortlieb

Großes Interesse fand die Bürgerversammlung in Untermettingen am 5. Januar 2019 in der Steinatalhalle. Ortsvorsteherin Silvia Zeitz begrüßte nach Einstimmung durch den Musikverein 170 Bürgerinnen und Bürger, die dem Rückblick über umgesetzte Projekte im Jahr 2018 und Überblick auf geplante Maßnahmen 2019 lauschten und die Fotopräsentation verfolgten.

170 interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen zur Bürgerversammlung in die Steinatalhalle. | Bild: Ursula Ortlieb

Für Zeitz war es die letzte Bürgerversammlung: Die Ortsvorsteherin wird bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr kandidieren. Die Blutspenderehrungen für Michael Böhm (zehnmal) und Heinz Erne (100) wurden wegen Abwesenheit der beiden verschoben.

Ortschaftsrat

In neun Sitzungen wurde über 29 Tagesordnungspunkte beraten. Wichtige Themen waren die Rastplatzsanierung mit 6000 Euro, Bouleplatz – Hütte, die durch Bürgerengagment unter der Leitung von Kurt Gantert und Willi Preiser realisiert wurde, Zuschuss für den Kindergarten-Spielplatz von 1550 Euro aus dem Ortsbudget und neues Geländer beim Fußweg von der Steinatalbrücke – Narrenstube. Die Erneuerung der L159 durch das Land mit Straßensperrung war ebenfalls Thema. Eine Fortführung Richtung Steinbruch-Detzeln sollte folgen, da der Zustand der Straße katastrophal sei.

Breitband

Breitbandversorgung war großes Thema auch im Gemeinderat. Bürgermeister Tobias Gantert bestätigte, dass Ober- und Untermettingen derzeit vorrangig profitierten und für 1,2 Millionen Euro abgeschlossen werden solle. „Surfen im Steinatal – Demnächst in Highspeed möglich“. „Die Arbeiten in unserem Ortsteil gehen gut voran. Abschnitt 3 konnte sogar schneller als geplant fertiggestellt werden“, freute sich die Ortsvorsteherin.

Ausblick auf 2019

Als größere Maßnahmen vom Ortsbudget gelten Hartplatzsanierung mit Soccerfeld für 15 000 Euro, Ortseingangsschilder 4000 Euro sowie Überdachung Bushaltestelle/Säge und Ruhebänke jeweils 2000 Euro. Als Beispiel für unerfüllte Wünsche nannte Silvia Zeitz die Sanierung des Weges von der L159 zum Sportplatz, was noch notwendig sei.

Der Erlös der Adventfensteraktion von 2360 Euro soll dem Kindergarten zugutekommen. Dafür galt Dank dem Team um Sonja Knapp. Bürgermeister Tobias Gantert kündigte in seinem Überblick über den Haushalt 2019 an, dass die langersehnte Straßensanierung Löhningen mit 280 000 Euro im Herbst begonnen werde, Zuschussanträge sind gestellt. Verstärktes Augenmerk soll auf Gebäude- und Straßensanierungen gerichtet, sowie ortsnahe Kinderbetreuung weiter entwickelt werden. 1,2 Millionen Euro Kosten für Kindergärten werden durch rund zehn Prozent Gebühren gedeckt. „Wir profitieren von der guten Finanzlage im Land und können uns geplante Projekte leisten mit dem Wermutstropfen, dass wir die Schulden um rund eine Million Euro erhöhen, vorausgesetzt es kann alles umgesetzt werden. Planer und Firmen sind nicht immer verfügbar“ , so der Bürgermeister.

Vereine und Personen beteiligten sich mit großem Erfolg am Sommerferienprogramm. 570 Kinder nahmen teil und es soll auch 2019 neu aufgelegt werden. Am 19. März 2019 wird zum Thema Nachbarschaftshilfe eingeladen. „Sie können sich informieren und entscheiden, ob Sie mitmachen möchten“, so der Bürgermeister. Er dankte allen, die sich für die Allgemeinheit engagieren.

Für besonderes Bürgerengagement dankte Ortsvorsteherin Silvia Zeitz (links) Willi Preiser (Mitte) und Kurt Gantert bei der Bürgerversammlung in Untermettingen. „Ihre Namen tauchen immer auf, wenn es um tatkräftige Hilfe geht.“ Es fehlt auf dem Bild Michael Stojanovic, der ebenfalls geehrt wurde. | Bild: Ursula Ortlieb

Kommunalwahl 2019

Bürgermeister und Ortsvorsteherin warben für Beteiligung bei den Kommunalwahlen. Auch in Untermettingen soll es nur eine parteiunabhängige Bürgerliste geben. Acht Ortschaftsräte können gewählt werden. Das Doppelte an Kandidaten wünschenswert. Silvia Zeitz erklärte: „Ich werde nicht mehr kandidieren, da ich meine ganze Kraft für die Familie brauche. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass sich engagierte Leute finden, die Geschicke unseres Ortsteils mitzugestalten.“ Thomas Sänger überreichte der Ortsvorsteherin im Namen des Ortschaftsrats für zehn Jahre an der Spitze des Gremiums ein Präsent und dankte ihr im Namen des Ortsteils für die gute Arbeit.