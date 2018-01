Ühlingen-Birkendorf Bürgerversammlung in Obermettingen: Ortsvorsteher Norbert Ebi würdigt lebendige Dorfgemeinschaft

Ortsvorsteher Norbert Ebi würdigt Gemeinschaftsgefühl in Obermettingen und dankt in der Bürgerversammlung allen Bürgern, die sich für den Ortsteil einsetzen.

Obermettingen(sbw) Obermettingen ist ein Ort mit einer lebendigen Dorfgemeinschaft, das wurde bei der diesjährigen Bürgerversammlung deutlich. Ortsvorsteher Norbert Ebi brachte das Gemeinschaftsgefühl auf den Punkt: ""Es macht Freude, dass so viele Menschen in unserem Ort mitwirken. Mit Stolz blicke ich auf alles, was wir miteinander erreichen". Das große Interesse an ihrem Ortsteil machte auch die Besucherzahl von gut 120 Obermettingern von insgesamt 231 Einwohnern deutlich, die zur Bürgerversammlung gekommen waren.

Der Breitbandausbau stand im Mittelpunkt der Bürgerversammlung. Bis auf vier Häuser beteiligen sich alle Anlieger in Obermettingen am Breitbandausbau. Für die Arbeiten liegt ein straffer Zeitplan vor, der eingehalten werden muss, damit die staatlichen Fördergelder ausgezahlt werden, erklärte Bürgermeister Tobias Gantert. Bis 30. Juni müssen die Arbeiten in Obermettingen abgeschlossen sein. Ortsbaumeister Jürgen Gamp erläuterte in der Versammlung die anstehende Breitbandversorgung. In sechs Bauabschnitten soll der Ausbau erfolgen. Nach kurzer Winterpause wird es an die Verkabelung Obermettingens gehen. In weiteren Bauabschnitten wird die Verlegung bis nach Untermettingen fortgeführt. Dort wird ein sogenannter "PoP" (Point of Presence) eingerichtet, von dem aus die Anschlussnehmer versorgt werden. "Bis dann allerdings das erste Signal zu erwarten ist, werde es Ende 2019 werden", so Jürgen Gamp.

Viel wurde in Obermettingen durch engagierte Eigenarbeit geleistet: im Gemeindehaus wurde die Saalbühne abgeschliffen und neu versiegelt. Ein Anbau ans Gemeindehaus wurde errichtet. Ebi wies daraufhin, dass man künftig die Fremdnutzung des Gemeindehauses einschränken werde. Im Bau ist auch die Wassertretstelle, die Grube wurde ausgehoben und Zuleitungen sind gelegt, was 2000 Euro gekostet hat. Ziel ist die Fertigstellung bis zum Sommer. Im Neubaugebiet Gehren sind noch zwei von sieben Bauplätzen zu haben. Die Fischpacht in der Steina wurde neu vergeben. Die derzeitige Wildschweinplage, die den Landwirten zu schaffen macht, soll von den Jagdpächtern angegangen werden.

Auf der Agenda für 2018 stehen neben dem Breitbandausbau (571 000 Euro) und dem Wassertretbecken auch die Einrichtung eines Stauraumes im Gemeindesaal (1800 Euro), ein Neuanstrich des Friedhofsgebäudes (1200 Euro), und 1000 Euro sind für den Spielplatz/Rastplatz vorgesehen. Ortsvorsteher Norbert Ebi dankte allen Bürgerinnen und Bürgern, die auf vielfältige Weise sich für ihren Ortsteil eingesetzt hatten. Mit einem gemeinsamen Wildessen, zubereitet von den Landfrauen, und musikalischer Unterhaltung durch die Trachtenkapelle unter Leitung von Horst Malzacher endete die Bürgerversammlung.